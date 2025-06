Helmareiden lopun sulaminen otti koville: "Ei missään nimessä"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue päätti Kansojen liigan kakkostason eli B-liigan lohkonsa isoon pettymykseen, kun Helsingin Olympiastadionilla vieraillut Serbia nousi lopussa 1–1-tasapeliin.

Näin Serbia voitti lohkon kolmen pisteen erolla Suomeen ja nousee Kansojen liigan ylimmälle tasolle eli A-liigaan. Suomen osalta Kansojen liiga jatkuu vielä syksyllä nousukarsinnassa A-liigan yhtä lohkokolmosta vastaan.

– Tiesimme, että Serbia on tosi hyvä joukkue. Mutta samalla ihan täysin voitettavissa. Ja loppujen lopuksi nämä Kansojen liigan pelit olisi pitänyt hoitaa paremmin ja voittaa tämä lohko. Ei missään nimessä voida olla tyytyväisiä, kyllä tämä on epäonnistuminen, Helmarien luottohyökkääjä, maajoukkueessa kaiken ja vähän päälle nähnyt Linda Sällström totesi pettyneenä.

– Nyt pitää vain kääntää katse tulevaan, eikä jäädä vellomaan tähän. Tiedämme yhä, että olemme tosi hyvä joukkue. Olemme pelanneet tosi hyviä pelejä maailman huippumaita vastaan, ja tiedämme, että se löytyy sieltä vielä. Se pitää vain kaivaa esiin (ensi kuun) EM-kisoihin, kapteeni Sällström valoi vielä uskoa.

Tuota "tosihyvyyttä" ei joitain pilkahduksia lukuun ottamatta juuri nähty helmikuusta alkaen tahkotussa Kansojen liigassa, johon Helmarit lähti selkeänä ennakkosuosikkina. Pelit alkoivat vieraspettymyksellä, tappiolla Serbiassa, ja se oli loppujen lopuksi liikaa.

– Kerroin ennen tämän liigan alkua, minkä tason joukkue Serbia on. Kaikki ei ihan uskoneet, vähän naureskeltiin. Mutta silti, on tämä iso pettymys. Ja EM-turnausta ajatellen kehityskohteena on lähinnä tehokkuus. Pelaamme EM:ssä miten hyvin tahansa, emme saa montaa maalintekopaikkaa. Ei niitä liukuhihnalta tule, joten on selvä, että paikoissa on oltava tehokas, päävalmentaja Marko Saloranta totesi.

Epäonnea

Helmareita oli saapunut Olympiastadionille seuraamaan joukkueen karsintatason pelien ennätysyleisö eli 8 970 katsojaa, ja heitä helli 71. minuutilla puolustaja Nea Lehtola puskumaalillaan. Valitettavasti toinenkin suomalaispuolustaja pääsi maalitilastoihin: maajoukkueen tuore tulokas Maaria Roth oli epäonnekseen väärässä paikassa väärään aikaan, ja hänen päästään pallo kimposi omaan maaliin 84. minuutilla.

– Maaria pelasi kaksi tosi vahvaa peliä, (viime perjantaina) Valko-Venäjää vastaan ja oli todella hyvä tänäänkin. Huono tuuri, se olisi voinut sattua kelle tahansa. Toivon, että hän voi ottaa tästä mukaan sen, että pelasi tosi hyvin ja voi olla itsestään ylpeä, kippari Sällström lausui.

Kova vastus syksyllä - ja kovaa on kesälläkin

Suomen toiveet paluusta A-tasolle jäivät siis lokakuussa pelattavan nousukarsinnan varaan. Siinä vastus tulee olemaan varsin kova: tarjolla ovat sellaiset maat kuin Tanska, Belgia, Itävalta tai Islanti.

– Kovia ovat. Kyllähän tuo reitti (A-liigaan) meni tosi paljon vaikeammaksi, päävalmentaja Saloranta huokaisi.

Mutta syksyä ennen on vielä kesäinen juhla eli EM-lopputurnaus. Avausotteluun Islantia vastaan on neljä viikkoa, ja niistä noin puolet päävalmentajalla menee armottomaan pähkäilyyn: kisajoukkue julkistetaan 19. kesäkuuta.

– Kyllä se valinta on niin kaukana helposta kuin vain voi olla, Saloranta ennakoi.

Islannin jälkeen Helmarit saavat EM-alkulohkossaan vastaan Norjan ja lohkon päätöskierroksella turnausjärjestäjä Sveitsin. Kisoja ennen Suomi kohtaa vielä EM-kenraalissaan Hollannin vieraissa 26. kesäkuuta.