L'Equipe: Useat seurat Huuhkajat-tähden perässä

Ranskalaislehti L'Equipen tietojen mukaan useampi seura on Rennesiä edustavan Glen Kamaran perässä.
Kesällä 2024 Rennesiin siirtynyt Kamara ajautui viime kauden edetessä sivuraiteille ranskalaisseuran hierarkiassa, Lopulta Kamara pelasi Rennesissä vain 13 ottelua. Monipuolinen keskikenttäpelaaja vietti loppukauden lainalla Saudi-Arabiassa Al Shababin riveissä.
Kesän harjoituskauden aikana on ollut selvää, etteri 29-vuotias Kamara lukeudu Rennesin suunnitelmiin tälläkään kaudella, joten seura on valmis kuuntelemaan tarjouksia Kamarasta.
L'Equipen mukaan vahvimmin Kamaran perässä ovat tällä hetkellä Italian Serie A:ssa pelaava Bologna, tanskalaisjätti FC Kööpenhamina ja Englannin Mestaruussarjassa pelaava West Bromvich.
Lehden tietojen mukaan kärkipaikalla Bologna on tällä hetkellä kärkipaikalla Kamara-jahdissa. Kamaran mahdollisessa siirrossa kyse olisi osto-option sisältävästä lainasta.