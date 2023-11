Markku Kanervalta lupaus odotetusta debyytistä – "Mielenkiintoista nähdä, miten pärjää"

– Puhuttiin ennen peliä, että pitää näyttää. Ensinnäkin itsellemme, ne viime pelit eivät olleet meidän tasoamme. Vakuuttava voitto, tästä on kiva lähteä San Marinoon ja sitä kautta kohti maaliskuuta ja tosi isoja pelejä, Pukki sanoi.

– Toivottavasti saadaan sielläkin hyvä esitys. Pitää olla yhtä tehokas kuin tänään, ja sitten ollaan valmiina maaliskuuhun. Hattutemppu? No, katsotaan, Håkans naurahti.

Galvez tositoimiin

– Upeaa. Ainoa mikä vähän harmittaa, on, että unelmoitiin jossain vaiheessa karsintaa tämän olevan se ottelu, jossa olisi varmistettu kisapaikka. Olisihan se ollut upeaa. Mutta fantastista on ollut kannatus, mistä olemme saaneet nauttia läpi karsintojen. Hienoa, että porukka uskoo meihin ja jaksaa kannustaa, vaikka hieman takapakkia on tullutkin, Kanerva kehui kylmää uhmanneita.