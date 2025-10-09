Suomen keskikenttäpelaaja Adam Marhiev, 23, teki torstain Liettua-ottelussa ensimmäisen maalinsa Huuhkajien paidassa.

Marhiev teki debyyttinsä Huuhkajissa jo syyskuun karsintaikkunassa, mutta torstaina Marhiev marssi ensimmäistä kertaa Olympiastadionin nurmelle.

Periksiantamaton keskikenttäpelaaja esiintyi kentällä edukseen ja oli yksi Huuhkajien pirteimmistä pelaajista. Kaiken kruunuksi Marhiev teki ensimmäisen maalinsa Huuhkajat-paidassa, kun hän laukoi ottelun 2–1-voittomaalin.

– Ihana fiilis. Kaikkien poikien unelma – Olympiastadionilla debyytti mulle. Maali suomalaisten fanien edessä, ja mun äitinikin oli katsomossa, niin vielä parempi fiilis. Vielä kun saatiin voitto, niin kirsikka kakun päälle, silminnähden onnellinen Marhiev myhäilee MTV Urheilulle.

Marhievin ikimuistoinen ottelu päättyi ikävissä merkeissä, kun hän joutui jättämään kentän tunnin kohdalla loukkaantumisen vuoksi.

– Mulla oli nilkan kanssa ongelmia jo ennen peliä. Yhden liukkarin kohdalla tunsin (kipua) vähän enemmän. Oli parempi lähteä pois, kun en oikein pystynyt antamaan 100 prosenttia. Oli parempi, että joku muu menee mun tilalle, Marhiev sanoo.

Seuraavaksi Suomi suuntaa Amsterdamiin Hollannin vieraaksi. Marhiev tietää, millä eväillä Huuhkajat pystyy horjuttamaan karsintalohkon jättiläistä.

– Jos kaikki antaa kaikkensa, niin on aina mahdollisuudet. Vaikka olisi kuinka iso ja hyvä maa vastassa. Nyt kun voitettiin, saatiin parempi flow päälle. Toivottavasti saadaan sieltäkin voitto. Sitä mennään hakemaan.