Nuorennusleikkausta läpikäyvä Suomen jalkapallomaajoukkue kukisti Liettuan 2–1-lukemin MM-karsinnoissa kotikentällään.

MTV Urheilun toimittajat Timo Innanen ja Riku Hellanto nostivat esiin Jacob Friisin miehistön suurimmat onnistujat. Nelikko muodostaa samalla myös ytimen, jonka varaan Huuhkajien palapeli tulee jatkossa muodostaa. Suomi kohtaa sunnuntaina Hollannin MM-karsintaikkunan toisessa ottelussa.

Kaan Kairinen

26-vuotias pelintekijä on päässyt kuluvalla kaudella mainioon vireeseen seurajoukkueessaan Sparta Prahassa - ja se näkyi monella tapaa Liettuaa vastaan.

Kairinen tasapainotti ihailtavasti joukkueensa peliä, pitäen huolta myös kenttätasapainosta.

Vaikka siirto Saksan Bundesliiga-seura Werder Bremeniin kariutui lopulta kesällä harmittavasti kalkkiviivoilla, on siirto pykälää kovemmille kentille tätä menoa yhä mahdollinen. Kairinen on pelaajana parhaassa iässään, joten hänen roolinsa Huuhkajissa on jatkossakin keskeinen.

Kaan Kairinen oli Huuhkajien pelillinen moottori Liettua-ottelussa.

Adam Marhiev

23-vuotias työjuhta hurmasi taannoin nopeasti Saksan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla uuden seurajoukkueensa FC Nürnbergin kannattajat pelirohkeudellaan ja työteliäisyydellään.

Liettuaa vastaan Marhiev oli tärkeässä roolissa Kairisen vieressä toteuttamassa pelinrakentelua. Komea maali kruunasi Marhievin peliesityksen upealla tavalla.

Marhiev tuo myös terrierimäisellä asenteellaan tärkeitä pallonriistoja joukkueelleen ja pakottaa vastustajan usein rikkeisiin.

Robert Ivanov

Huuhkajien luottotopparia on kritisoitu otteistaan maajoukkueessa etenkin muutaman viime vuoden aikana - osin aiheesta ja välillä jopa osin aiheettakin. Liettuaa vastaan Ivanov oli mainio: hän rauhoitti pelaamista tuntuvasti jo pelkällä olemuksellaan.

Hyvin esiintynyt toppari Ville Koski selvästi nautti pelatessaan vanhan tuttunsa vierellä. Tähän kaksikkoon on Friisin hyvä pohjata lähitulevaisuudessakin. FC Hongassa oppinsa saanut kaksikko täydentää hyvin toisiaan.

Leo Walta

Avausjaksolla kentällä nähtiin vielä hieman staattinen keskikenttäpelaaja, joka tosin pääsi laukomaan kaksi kertaa painavasti kohti vastustajan maalia. Toisella jaksolla 22-vuotias Walta liikkui enemmän pelattavaksi keskelle ja siten hän pääsi paljon paremmin peliin mukaan.

Walta oli Huuhkajien vahvimman pelin vaiheen moottori, joka osoitti samalla varsin laajaa kikkapussiaan kotiyleisölle. Hän näytti ehdottomasti esityksellään Friisille kuuluvansa ryhmään – ja myös pelaavaan kokoonpanoon.