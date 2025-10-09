Huuhkajien hyökkääjä Benjamin Källman oli tyytyväinen joukkueensa esitykseen Liettua-pelin toisella puoliajalla.

Suomi aloitti Liettuaa vastaan pelatun MM-karsintaottelun vaisusti. Liiketerävyys ei ollut toivotulla tasolla ja pallollinen pelikin oli huolimattomien syöttöjen takia heikkoja.

Toiselle jaksolla Suomi kuitenkin ryhdistäytyi ja kentällä nähtiin merkittävästi laadukkaammin pelaava joukkue. Huuhkajat iski Liettuan köysiin kahdella nopealla maalilla, kun Benjamin Källman ja Adam Marhiev heiluttivat maaliverkkoja.

Maalintekijä Källman myönsi ottelun jälkeen avausjakson tuottaneen Suomelle odottamattomia haasteita.

– Oli aika kaksijakoinen matsi. Ensimmäisellä puoliajalla meillä oli vähän vaikeampaa. Oli vaikeaa ehkä löytää sitä rytmiä, mitä halusimme. Sen takia ensimmäinen puoliaika oli vähän vaikeampi kaiken kaikkiaan, Källman perkaa MTV Urheilulle.

–Toinen puoliaika sitten vähän automaattisestikin kääntyi meille. Mielestäni se oli meiltä oikein hyvä näytös.

Mistä Huuhkajien pelilliset vaikeudet sitten johtuivat? Siihen Källman ei osaa suoralta kädeltä vastata.

– En oikein tiedä. Tuntuu ehkä vain, että löysimme toisiamme paremmin siinä toisella puoliajalla. Kuitenkin samalla idealla mentiin toisellakin puoliajalla. Me vain teimme asiat paremmin. Se alkoi toimimaan. Ehkä olimme liian ujoja ensimmäisellä puoliajalla ja toisella olimme se Suomi, joka haluamme olla, Källman sanoo.

Pelillinen ero kahden puoliajan välillä oli niin merkittävä, että moni olisi luullut päävalmentaja Jacob Friisin tehneen tauolla pukukopissa merkittäviä muutoksia. Mutta päinvastoin.

Friis vain terästi joukkueelleen jo ennen peliä tehtyä suunnitelmaa.

– Aika paljon vain sitä, että meidän pitää seurata sitä, mitä olemme suunnitelleet ja tehdä pieniä asioita paremmin. Ei tehty muutosta, eikä sitä oikeastaan tarvittu. Piti vain tehdä asiat paremmin. Se onnistui. Sitä kautta pelasimme toisi hyvän puoliajan, Källman kertoo.

Torstai-iltainen maali oli Källmanille MM-karsintojen kolmas. Vahva ja romuluinen hyökkääjä oli tyytyväinen omaan peliesitykseensä.

– Itsekriittinen kuin on, niin aina löytää jotain. Jos miettii peliä, niin itselläkin oli ensimmäinen puoliaika oli vähän vaikeampi. Sen takia hyökkääjä on aika usein siellä kentällä, niin kiva että sai sen tehtyä. Muutenkin tuntui, että oli ihan hyvä päivä.