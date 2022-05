Sairaaloissa varaudutaan todella vaikeaan kesään – pula hoitajien sijaisista pakottaa sulkemaan osastoja aiempaa enemmän

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen sanoo, että alueella on hirveä pula hoitajista. Sijaisia ei ole saatu lähellekään sitä määrää, minkä sairaanhoitopiiri tarvitsisi.

– Meiltä puuttuu ainakin kolmannes siitä sijaistarpeesta, jota me toivoisimme. Meillä on hoitajapulaa, mutta meillä on myös lääkäripulaa päivystyksessä ja akuuteissa palveluissa, Petri Virolainen sanoo STT:lle.