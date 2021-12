Näin hurjasti leviävä omikron vaikuttaisi sairaalan ja pelastustoimen toimintaan sekä Finnairiin: "Pulaa on enemmänkin henkilökunnasta"

Uudellamaalla HUS on varoittanut , että herkästi leviävä koronaviruksen omikronmuunnos aiheuttaa riskin koko erikoissairaanhoidon toimintakyvylle, sillä henkilökunta joutuu olemaan pois töistä pitkään omikrontartunnan saatuaan.

Pohjois-Pohjanmaalla koronan ilmaantuvuusluku on korkea, sillä alueella liikkuu paljon deltavarianttia.

Hallintoylihoitaja Päivi Laurila Pohjois-Pohjanamaan sairaanhoitopiiristä sanoo, että Oulussa vaikuttaa siltä, ettei omikronaalto ole vielä saapunut kaupunkiin – mutta jonkinasteisen omikronaallon tulo on todennäköistä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on kuitenkin varauduttu kasvaviin potilasmääriin.

– Tehohoitopaikat ovat toistaiseksi riittäneet. Pulaa on enemmänkin henkilökunnasta kuin tehohoitopaikoista tai laitteista. Siksi olemme sulkeneet kaksi vuodeosastoa, jotta henkilökuntaa on pystytty kohdentamaan tehohoitoon ja muille aukioleville toiminnoille, Laurila kertoo MTV Uutisille.

– Tällä hetkellä hoidamme päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa vaativat potilaat. Poliklinikoilla on jonkin verran toimintaa, josta voidaan vielä harkita leikattavaksi.

Viime kuukautena sairaalahoidossa on ollut kohtalaisen vakaa määrä potilaita. Määrät ovat vaihdelleet 20–29 potilaasta, ja tehohoidossa 6–10 potilasta.

Pelastuslaitoksella valmistaudutaan

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Haverinen kertoo, että koronatilanne on ollut rauhallinen paloaseman osalta.

Finnair ei ole perunut lentoja

Lentoja on peruttu ympäri maailman henkilöstön sairaustapausten vuoksi. Syynä on muun muassa koronaepidemia, minkä vuoksi lentoyhtiöiden on ollut vaikea saada lennoille henkilökuntaa.