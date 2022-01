Näin Suomen eri sairaalat selviävät koronapotilaiden hoidosta tällä hetkellä – tilanne ei ole kaikille sama

Hus: Lisää tartuntoja, lisää potilaita

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella sairaanhoidossa on jouduttu karsimaan kiireettömästä hoidosta, kuten vastaanottoajoista ja leikkauksistakin.

– Kaupunginsairaaloissa oli viikko sitten sata potilasta, ja nyt määrä on lähes 200. Oletamme, että tartuntalukujen noustessa myös potilasmäärä väistämättä lisääntyy ja lisää tartuntoja tarkoittaa lisää potilaita.

Mäkijärven mukaan käytännössä kaikki nykyiset Husin potilaat ovat sairastuneet koronan omikronmuunnoksesta. Noin 60 prosenttia heistä on edelleen rokottamattomia.

Varsinais-Suomessa vuodeosastohoidon tarve kasvussa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä lähti laskuun joulun jälkeen, mutta nyt luku on jälleen pikkuhiljaa noussut. Tiistaina koko sairaanhoitopiirin alueella oli 50 ihmistä sairaalahoidossa koronan takia ja viisi heistä oli tehohoidossa.

– Vuodeosastopotilaiden hoidontarpeen kasvu on ollut meillä nopeampaa kuin tehohoidon tarpeen kasvu, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoi.

Alueella ei ole jouduttu nyt turvautumaan mittaviin erikoisjärjestelyihin tai kiireettömämpien toimenpiteiden peruuttamiseen juuri siksi, että tehohoidon kuormitus on kohtuullista.

Pohjois-Savo pystyy jopa auttamaan etelää ja pohjoista

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tilanne on ollut Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan niin rauhallinen, että he ovat voineet tarjota apua Etelä- ja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille.

– Meillä on vain yksittäisiä potilaita tehohoidossa ja niistäkin puolet toispaikkakuntalaisia. Hoitoajathan teholla ovat pitkät, joten samat potilaat saattavat viipyä siellä pidempäänkin, hän kertoi.

Pohjois-Pohjanmaalla omikronin leviäminen jälkijunassa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä on ollut korkealla tasolla jo toista kuukautta, ja alueen sairaalahoito kuormittui pahoin joulukuussa.

– Koronapotilaiden määrä Oulun yliopistollisessa sairaalassa vaihteli keskimäärin 20:n ja 30 potilaan välillä, kertoi sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Joulukuussa paine kohdistui Nevalan mukaan etenkin tehohoitoon. Nyt sairaalakuormitus on hieman keventynyt ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella pyritään purkamaan hoitojonoja.

Nevalan mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on jonkin verran jäljessä Etelä-Suomen sairaanhoitopiirejä epidemian kehityksessä ja omikronin leviämisessä.

Matkailu ei tukkeuttanut sairaaloita Lapissa

Suureen ilmaantuvuuteen on vaikuttanut Lapin matkailusesonki. Etenkin kotimaan matkailijoita on kertynyt Mattilan mukaan noin satatuhatta joulun ja uudenvuoden aikana ja puolet Lapin alueen ilmaantuvuudesta on matkailijoiden sairastumisia.