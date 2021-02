Ylilääkäri varoittaa pääkaupunkiseudun tartuntalukujen kasvavan vielä viikkoja – teho-osasto uhkaa ruuhkautua: "Viimeiset hetket toimia"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä teho-osasto on pahoin kuormittunut, minkä vuoksi koronapotilaita on siirretty muualle saamaan hoitoa. HUSin ylilääkäri Asko Järvinen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, että käsillä on viimeiset hetket terästää suojatoimia.