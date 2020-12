HUS:in uusin ennuste: Tehohoidon tarve jouluna pelättyä pienempi – tartuntojen nousu taittunut

Koronan ilmaantuvuus on yhtä HUS:in alueella kaksinkertainen koko maan tilanteeseen verrattuna. Yli puolet kaikista Suomen koronapotilaista on hoidossa Helsingissä.

Husissa on vapaana enää yksittäisiä tehohoitopaikkoja eikä tartuntojen määrä ole vielä lähtenyt laskuun.

Positiivisten näytteiden osuus on kuitenkin laskenut 4 prosentista vajaaseen 3,5 prosenttiin.

– Tartuntojen nousu on nyt taittunut. Tässä on mahdollisuuksia, että lasku tartuntamäärissä nähtäisiin jo lähipäivinä. Tehohoidossa on vapaana enää yksittäisiä paikkoja, joten suunnittelemme kirurgiseen sairaalaan ylimääräisen tehon avaamista. Valmistelu tehdään parhaillaan, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Helsingin Kirurgisessa sairaalassa on jo nyt koronapotilaita vuodeosastolla. Lähipäivinä avattavaan teho-osastoon tulee kymmenen uutta paikka, jotka olivat käytössä myös keväällä.

Mäkijärvi toivoo, että ihmiset jakaisivat noudattaa koronarajoituksia, jotta tartunnat jatkaisivat laskuaan.

Potilaita siirretty sairaalasta toiseen

Tehohoitopotilaita on lisäajan voittamiseksi siirretty ambulanssilla Helsingistä Kuopioon ja Turkuun.

Varsinais-Suomi siirtyi eilen leviämisvaiheeseen, mutta koronapotilaita on Turussa vielä vähän sairaalassa,

– Meillä ilmaantuvuus luku on jo reilusti yli sata ja eilen uusia tartuntoja tuli eniten yksittäisenä päivänä koko pandemian aikana. Tilanne on täällä hyvin vakava. Sairaalahoidossa on neljätoista koronapotilasta ja näistä muutama potilas tarvitsee tehohoitoa, toteaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Bergendahlin mukaan vuodeosasto ja tehohoito tarve tulee lisääntymään viikossa tai kahdessa, joten silloin meidän omatarvekin on hyvin merkittävä.

HUS tuore ennuste tehohoitopotilaista

Helsingissä on pelätty tehohoitopotilaiden määrän nousevan jouluna jopa 60:een, mutta tuoreen ennusteen mukaan potilasmäärä teholla olisi parhaassa tapauksessa lähempänä 20.

– Joulun ajan ennuste näyttää siltä, että meillä olisi parinkymmentä koronapotilasta. Potilaita ei pitäisi missään nimessä tulla kuuttakymmentä, mikä on synkin ennuste. Tässä ennusteessa on aika suuri vaihtelu väli, joten meidän täytyy varautua suurempaankin potilas määrään. Suunnitelmat sitä varten on olemassa, lisää Mäkijärvi.