Torstaiaamua on hankaloittanut runsas lumentulo.
Helsingissä on ollut torstaiaamuna useita tieliikenneonnettomuuksia, kertoo pelastuslaitos.
Kehä I:llä Helsingissä on tapahtunut neljän auton peräänajo, joka haittaa liikennettä.
Lisäksi Helsingin Haagassa Nuijamiestentiellä pikaraitiovaunu ja henkilöauto ovat kolaroineet.
Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan pikaraitiovaunulinja 15 on onnettomuuden vuoksi poikkeusreitillä kello 10.30 asti. Reitistä jää ajamatta osuus Vihdintie–Hämeenlinnanväylä.
Ajokeli on torstaina huono koko Etelä-Suomessa runsaan lumisateen vuoksi.
