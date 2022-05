Sähköpyörän tai -skuutin lataaminen eteisessä voi olla kohtalokas virhe

Vakuutusyhtiö If kertoo tiedotteessaan, että erilaiset sähköpyörät ja -potkulaudat yleistyvät Suomessa nyt ennätyksellistä tahtia.

Sähkökäyttöisten liikkumisvälineiden yleistyessä myös niiden ominaisuudet paranevat ja akut kasvavat. Akut ovat jo nyt tehokkaampia kuin mitä kodeissa on tavallisesti totuttu säilyttämään.

Akkupalot ovat tilastojen valossa harvinaisia, mutta niiden vaarallisuutta ei missään nimessä saa aliarvioida. If haluaa kiinnittää huomiota laitteiden turvalliseen käyttöön sekä lataukseen ja toteutti havainnollistavan palotestin.

If kertoo tiedotteessaan korvanneensa kotivakuutusasiakkailleen joitain sähköisten kulkuneuvojen akkupaloista johtuvia vahinkoja viime vuosien aikana. Se kuitenkin korostaa, että vaikka tapausten lukumäärä on vähäinen, on kyseessä aina vakava ja vaarallinen tilanne.