Sähköskuuttien ja -pyörien akut sytyttävät yhä useampia tulipaloja – ilmiö on jo tuttu vahinkotarkastajille

– Sähköisten ajopelien ja samalla niiden aiheuttamien vahinkojen määrä on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana nopeasti. Jokainen vahinkotarkistajamme on jo törmännyt palovahinkoon, joka on aiheutunut näiden laitteiden lataamisesta, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala kertoo tiedotteessa.