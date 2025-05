Tuhannet työsuhdepyörän hankkineet voivat olla pian ongelmissa

Hallitus esittää työsuhdepyörien veroedun poistamista. Kustannukset voivat kasvaa myös heillä, joilla pyörä jo on.

Työsuhdepyöriin erikoistuneet yritykset kertovat yllättyneensä hallituksen aikeesta poistaa etu. Polkupyöräetu on ollut työntekijälle verovapaata tuloa 1 200 euroon asti vuodessa.

– Työsuhdepyörät ovat asia, josta meidän kannattaisi Suomessa olla todella ylpeitä. Se on saanut paljon ihmisiä liikkeelle, sanoo Vapauden toimitusjohtaja Tero Era.

Vapaus on työsuhdepyöriä välittävä palvelu. Suurin osa yrityksen tarjoamista pyöristä on nykyisin sähköavusteisia, joita käytetään työmatkaliikenteessä yhä enemmän. Veroedun poisto vaikuttaisi suoraan yrityksen toimintaan.

Yritykselle onkin jo tullut joitakin kymmeniä kysymyksiä veroedun poistoon liittyen.

– Moni asiakas pohtii, ottaako uutta pyörää ja yritykset sitä, tarjoavatko ne enää työsuhdepyörää. Tämä hidastaa myyntiä tällä hetkellä aika paljonkin, Era sanoo.

"Toivomme uudelleenharkintaa"

Espoolainen Fleet Innovation tarjoaa työsuhdepyörien lisäksi myös työsuhdeautoja.

Yrityksen toimitusjohtajan Henrik Arvosen mukaan työsuhdepyörillä on ollut tärkeää rooli etenkin hyvinvoinnin lisäämisessä ja vihreä siirtymän edistämisessä. Hän pitääkin hallituksen päätöstä lyhytnäköisenä.

– Toivomme, että asiaa harkittaisiin uudelleen. Koko liiketoimintaketjua ei ole ajateltu, Arvonen sanoo.

Hän huomauttaa, että työsuhdepyöriin liittyvä liiketoimintaketju on luotu useiden vuosien aikana.

Arvosen mukaan hallitus näkee kokonaisuudesta vain jäävuoren huipun, eikä nykytilanteeseen johtanutta työtä, rahaa tai edun monia hyviä puolia.

Leasing-sopimuslaisille kova isku

Samoilla linjoilla on GoByBiken perustaja ja kaupallinen johtaja Heikki Tiittanen.

Hän muistuttaa, että suurin osa pyöristä hankitaan pitkäkestoisilla ja määräaikaisilla leasing-sopimuksilla.

– Ihmisillä, jotka ovat hankkineet työsuhdepyörän ei ole mitään mahdollisuutta luopua siitä, Tiittanen kertoo.

Käytännössä pyörän kulut siis pysyvät samoina leasing-sopimuksen loppuun, mutta veroetu poistuu. Siitä voi aiheutua merkittävä kasvu kustannuksiin sopimuksesta riippuen.

Työsuhdepyöräilijöitä on Tiittasen mukaan Suomessa noin 120 000, joten kyse ei ole aivan pienestä joukosta.

9:48 Katso: Joko suunnitelmat työsuhdepyörien verovapauden poistosta näkyvät kaupassa?

– Näyttää siltä, että päätöstä ei ole juurikaan valmisteltu eikä pyöräilyn vaikutuksiin ole perehdytty, Tiittanen sanoo.

Hän muistuttaa muiden yrittäjien tavoin, että työsuhdepyöräilyllä on merkittäviä hyötyjä terveydelle.

– Käyttäjädatamme perusteella etu on saanut erityisesti yli 45-vuotiaat liikkumaan, Tiittanen sanoo.

GoByBike on yksi monista yrityksistä, jonka on nyt muuttuneessa tilanteessa tarkasteltava uudelleen kasvunäkymiään. Aiemmat ennusteet on tehty ennen hallituksen päätöstä odotettavissa olleen markkinakasvun perusteella.