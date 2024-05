Roope Hintzin paluu aiheuttaa Dallas-valmentajalle päänvaivaa: "Vaikeita päätöksiä edessä"

Stars on onnistunut paikkaamaan tähtihyökkääjänsä poissaoloa hyvin sapluunaan istuvilla täydennyksillä. Lauantaina 23-vuotias Ty Dellandrea vakuutti valmentajan hypättyään kaukaloon ensimmäistä kertaa yli kolmeen viikkoon.

– Roope on todella lähellä paluuta, joten meillä on vaikeita päätöksiä edessämme, DeBoer kommentoi sarjan siirtyessä seuraavaksi Edmontoniin.

– Uskon kuitenkin, että ryhmämme ymmärtää sen, että jos he pääsevät kentälle, he antavat kaikkensa. Jos eivät pääse, he ovat valmiina, kun kutsu käy.