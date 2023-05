Elon Muskin Twitteriltä vaadittu sisältöjen sensurointia 971 kertaa – myöntymisten määrä yllättää

Musk on itse kutsunut itseään "sananvapausabsolutistiksi".

Se, mikä ei ole ainakaan päällisin puolin sopinut yhtälöön, on sananvapautta korostavan Twitterin taipuminen eri maiden hallitusten sensuuripyyntöihin.

Turkki sai tahtonsa läpi ennen presidentinvaaleja

Viime vuoden huhtikuussa, ennen kuin Musk otti Twitterin hallintaansa, Twitter esti Venäjän hallinnolta, kuten Vladimir Putinilta ja Dmitri Medvedeviltä, pääsyn alustalle. Se perusteli ratkaisuaan sillä, ettei se voi sallia kansalaistensa vapaata pääsyä internetiin rajoittavien maiden johtajien toimivan alustallaan. Venäjällä Twitterin käyttö on estetty.

Maiden lainsäädännöt haittaavat sananvapautta

Talousraamattu Bloombergin kolumnisti Matthew Yglesias kuittaili sunnuntaina Twitterissä, kuinka yhtiö on Muskin myötä suostunut valtaosaan sille esitetyistä sensurointivaatimuksista, vaikka Musk pitää itseään sananvapausabsolutistinsa.

Musk on valittanut, kuinka Twitterillä ei ole monestikaan ollut muuta mahdollisuutta kuin suostua sille esitettyihin vaatimuksiin, mikäli pyynnön taustalla on pyyntöjä tekevien maiden lainsäädäntö.

– Intiassa sosiaalisen median sisältöjä koskevat lait ovat hyvinkin tiukkoja, emmekä voi toimia näiden lakien ulkopuolella. Jos vaihtoehtona on työntekijöidemme päätyminen vankilaan, noudatamme [kyseisen maan] lakia, Musk sanoi BBC:lle.

Miten amerikkalaistoimittajien porttikiellot edistivät sananvapautta?

Twitter taipunut suurimpaan osaan sensuurivaatimuksista

Voittoa tavoittelemattoman Rest of World -julkaisun tekemän selvityksen mukaan Twitter on Muskin aikana suostunut peräti 83 prosenttiin sille esitetyistä 971 sensuurivaatimuksesta. On syytä muistaa, että lukemat sisältävät myös länsimaiden vihapuhelakeja rikkovien sisältöjen poistamisvaatimukset.