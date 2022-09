Helsinkiläisessä kauppakeskuksessa on yksi erityinen kerros – "Ihmiset ovat ottaneet sen innostuneesti vastaan"

Helsinkiläisen kauppakeskus Redin lehdistötiedotteessa kerrotaan Second Hand Market Arean olevan kiertotalousyritysten keskittymä, jossa tarjolla on kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluja.

Toimittajamme Salla Hekkala kävi kiertelemässä tällä second hand -tuotteille omistetulla osastolla, joka on ollut käytössä viime viikosta lähtien. Siellä hän haastatteli Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen hankejohtaja Johanna Kohvakkaa, joka kertoi, mitä kaikkea kerroksesta löytyy. Katso yllä olevalta videolta, miltä keroksessa näyttää!

Kiertotalouskerrosta oli toivottu

Kierrätystavaroita ja muitakin palveluita

Lisäksi tarjolla on uudemman näköistä päälle pantavaa. Kohvakka kertoo, että tarjolla onkin myös vaatteita ja kenkiä, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden ylijäämästä. Kierrätetystä elektroniikasta tehtyjä tavaroitakin on tarjolla.

– Se on juuri se kiertotalouden tärkein periaate eli ei käytettäisi uusia luonnonvaroja, vaan jos on pakko käyttää jotakin, niin käytetään tuotteita, jotka eivät kuluta uusia luonnonvaroja, Kohvakka sanoo.

Tulossa kiertotalouden kauppakeskus

Second Hand Market Area kuuluu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen hallinnoimaan kiertotalouskauppakeskushankkeeseen, kerrotaan kauppakeskus Redin tiedotteessa. Hankkeen tavoitteena on pistää pystyyn ostoskeskus, joka on kokonaan kiertotalouteen perustuva. Se on kaavoitettu Helsingin Koskelaan.