Systeemissä piilee ongelma: Jos lapsi ottaa hatkat lastenkodista, työntekijät eivät saa ottaa kiinni – näin hankala on tilanne

– Olen hakenut hatkasta nuoria, tosin poliisin avustuksella, jopa satojen kilometrien päästä, MTV:n Uutisaamussa vieraillut Parikanniemen lastenkodin entinen johtaja Henrik Ohlis valotti.

Lastenkodin työntekijät tarvitsevatkin poliisin apua, sillä he eivät itse saa ottaa lapsia kiinni. Tämä koetaan Parikanniemessä ongelmalliseksi.

– Sitä ei ole otettu huomioon, että laitosalueen ulkopuolella ei ole kiinniottamisoikeutta, Parikanniemen lastenkodin nykyinen johtaja Matti Pasanen kertoo.

Mitä sitten voi tehdä, jos lapsi ei suostu lähtemään mukaan.

– Ei voi ottaa kiinni, toteaa Ohlis.

– Meidän pitää olla yhteydessä sijoittajakunnan sosiaalityöntekijöihin yhteydessä, jotka tekevät tarvittaessa virka-apupyynnön. He eivät aina suostu sitä tekemään, sillä meillä pitää olla näköhavainto lapsesta. Ei riitä, jos tietää, että nuori on tietyssä asunnossa. Poliisi on se, joka viime tapauksessa ottaa kiinni, Pasanen jatkaa.

"Siellä on asia, joka houkuttaa"

Lapsilla on monia syitä karata huostaanottopaikoista.

– Siellä on joku sellainen asia, joka houkuttaa. Syy ei välttämättä ole lastenkoti tai paikka, jossa ollaan. On ajauduttu huonoihin kaveripiireihin, jossa on päihteitä, huumeita ja mahdollisesti rikollista toimintaa, Pasanen pohtii.

– Aikanani on käynyt niinkin, että lapsi on lähtenyt karkuun, kun on ollut äitiä ikävä, Ohlis kertoo.

Kaksikko on julkaissut juuri kirjan, jossa on kertomuksia lastenkodeista.