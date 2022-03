Räppärinä tunnettu Miika "Särre" Särmäkari tekee täyskäännöksen – lopettaa uransa muusikkona: "Se ei kiinnosta millään tavalla"

Miika "Särre" Särmäkari on ottanut uuden askeleen urallaan. Pitkään sekä sooloartistina sekä Loost Koos -raptrion riveissä toiminut Särmäkari kertoo MTV Uutisille tehneensä päätöksen, että ura räppärinä on nyt, ainakin toistaiseksi, takana päin. Särmäkari suuntaa nyt elokuva-alalle ja toimi perjantaina 25. maaliskuuta ensi-iltansa saavan JVG-elokuva: Vuodet ollut tuulisii -elokuvan käsikirjoittajana sekä toisena ohjaajana.

– Olen aikoinaan jättänyt leffakoulun kesken kahden vuoden jälkeen, kun siirryin artistiuralle. Nyt vähän ympyrä sulkeutuu omalla kohdalla.

Särmäkari kertoo tehneensä päätöksen siirtyä artistiuraltaan tarinankerronan puolelle viisi vuotta sitten. Viime vuosien aikana Särmäkari on tehnyt muun muassa töitä podcastien sekä muun audiotarinankerronnan puolella, mutta JVG:n kymmenvuotisesta urasta kertova dokumenttielokuva on Särmäkarille ensimmäinen laatuaan työuralla.

– Elokuvantekijäksi pyrin alalle ja sitä puolta uralla nyt vahvistan. Ehkä olen nyt siinä iässä, että on hyvä vähän katsella taustapeiliin ja kirjoitella, se on tuntunut rakentavalta. Lisäksi pyörittelen ruuhkavuosiperhettä, harrastuksia ja muuta elämää, niin kyllä siinä on ihan tarpeeksi.

Edellisen kerran Särmäkari nähtiin esiintyjänä lavalla vuoden 2021 loppusyksystä, jolloin Tavastialla oli miehen 20-vuotisjuhlakeikka. Sen jälkeen Särmäkarilla ei ole ollut sellaista tunnetta, että hänellä olisi enää paloa uraan räppärinä ja muusikkona.

Muusikon arki, esiintyminen ja valokeilassa oleminen saa Särmäkarin mukaan riittää.

– Se ei kiinnosta millään tavalla, kun sitä on tehnyt on-offina sen parikymmentä vuotta, niin siinä on ollut ihan hyvä etappi itselle. Never say never, mutta ainakaan tällä hetkellä ei ole tullut riimejä kirjoiteltua.

Esillä olon kaihtamisesta kertoo myös se, ettei Särmäkari ole enää lainkaan esimerkiksi Instagramissa. Some vei Särmäkarin mielestä paljon enemmän, kuin antoi. Tällä hetkellä hän kertoo urallisten ja taiteellisten tavoitteidensa olevan niin vahvoja, ettei halua enää päästää irti saavuttamastaan taiteellista tinkimättömyydestä.

– Haluaisin tehdä dokumenttielokuvia lisää, käsikirjoittaa sekä ohjata, tehdä töitä elokuva-alalla sekä tarinankerronnan parissa nimenomaan. Se inspiroi mua ja on se, mistä saan tällä hetkellä ideoita, niin yritän nyt kuunnella sitä ja luotautua siihen suuntaan.

Varjopuolien valotusta

Tarinankerronnasta Särmäkarilla on kokemusta, kuin myös musiikkialasta myös muutenkin kuin artistina. Särmäkari toimi aikoinaan Basso Median sekä sen kautta ilmestyneen Basso-lehden päätoimittajana. Tämän myötä, kuin myös artistikollegana, Särmäkari on seurannut tiiviisti vierestä JVG:n uraa.

Särmäkari arvelee JVG:n valtavan suosion sekä merkityksen suomiräpin statuksen muuttamiseen olevan siinä, että duon karisma ja imago oli alusta asti paljon rennompi sekä lähestyttävämpi, kuin heitä edeltäneillä suurilla suomiräpin nimillä. Särmäkari myös arvelee yhden syyn suosiolle olevan siinä, että JVG on urallaan yhdistänyt sulavasti toisiinsa niin muusikoita, urheilijoita, näyttelijöitä sekä tehnyt yhteistyötä useiden eri musiikkigenrejen edustajien kanssa.

– Se on vapauttanut tosi paljon ilmapiiriä ja uskon, että se on myös yksi iso JVG:n merkitys olla sellaisena dynamona, jonka kautta ihmiset verkostoituu keskenään. Ja sitä kautta myös JVG:n jutusta on tullut isompi.

Artistiudella on myös se kuuluisa varjopuolensa, jonka osia myös duon urasta kertova dokumentti valottaa. Särmäkari itse kutsuu tätä "artistiuran b-puoleksi".

– Nähdään aina se a-puoli, se kiiltävä puoli. Mutta ne uhraukset ja semmoinen energia, mitä sun pitää koko ajan ylläpitää, on kuluttavaa, ja se on myös meidän tapa usein käsitellä näitä artisteja. Mietitään vaikka, että hei Britney Spears tuli hulluksi, mitä tapahtui Aviciille, Kanye West tuli hulluksi, Michael Jackson tuli hulluksi.