Huippulupaus Aatu Räty löysi Jukureista uuden kodin, napakympiksi osoittautunut siirto jännitti nuorukaista – "Kyllähän sitä mietti"

Räty on iskenyt 22 Jukurit-paidassa pelaamassaan ottelussa 20 (8+12) tehopistettä, mikä oikeuttaa sisäisessä pistepörssissä viidennelle sijalle. Räty on omilla suorituksillaan ollut vahvasti siivittämässä Jukureita SM-liigan neljännelle sijalle.

– Hyvin on kyllä kulkenut itsellä ja joukkueella. Siitä tietenkin iso osa kuuluu sille, että joukkue on pelannut hyvin ja on päässyt hyvien ketjukavereiden kanssa pelaamaan. Tosi isoja minuutteja, niin siinä on hyvä pelata, Räty sanoo.