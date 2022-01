Pääomistaja Heikki Viitikko selvensi Jukurien tilannetta – "Me ei tästä itketä, päinvastoin, otetaan vähän lisähaastetta"

Tiedotteessa kerrottiin, että syynä on luottamuspula pääomistajan ja hallituksen välillä sekä erilainen käsitys seuran johtamismallista. Jukurien ex-puheenjohtaja Jukka Toivakka kertoi MTV Urheilulle, että asiaan ei liittyisi taloudellisia asioita. Viitikko tarkensi asian laitaa.

– Silloin kävi nopeasti selville, että Mikkeli on pieni liigapaikkakunta. Saamme Mikkelistä kyllä erittäin kelvon siivun jos verrataan esimerkiksi muihin liigaseuroihin. Alueelta saadaan hyvä tuki, mutta kun alueen talouskoko on mitä on, niin se jää absoluuttisesti pieneksi se rahamäärä. Sillä ei oikein mielekkäästi pysty liigaseuraa pyörittämään, Viitikko avaa.

– Meillä ei tarvitse missään nimessä olla suurin tai edes keskisuuri pelaajabudjetti. Oltaisiin kuitenkin sillä tavalla, että se on kestävällä pohjalla, Viitikko jatkaa.

Viitikon mukaan tästä ei ole ollut koskaan erimielisyyttä.

– Mutta, emme ole saaneet tämän noin viiden viimeisen vuoden aikana mitään aikaisiksi, että olisimme rakentaneet liiketoimien ulkopuolista liiketoimintaa, joka sitten paikkaisi ja kompensoisi talousalueen koon. En usko, että jääkiekkobisneksestä määräänsä enempää lähtee. Joku vuosi enemmän joku vuosi vähemmän, mutta se ei tuo meille kestävää pohjaa, Viitikko sanoo.

Ulkopuolista liiketoimintaa on yritetty rakentaa, mutta onnistumatta. Joka vuosi taloutta on tämän myötä paikattu jonkun rahoilla ja sen myötä ostettu aikaa.

– Jossain vaiheessa täytyy sitten todeta, että jos se ei synny, niin siinä on tietysti ongelmana, että voi tulla tämän asian osalta luottamuspula ja halua freesata porukkaa, joka sen saisi sitten aikaiseksi. Me ei tästä itketä, päinvastoin, otetaan vähän lisähaastetta. On osittain siinäkin syy, että tätä vuotta lukuunottamatta urheilullinen menestys ei ole ihan ollut kärkipäätä, Viitikko toteaa.

Jukurit on pelannut Liigassa kaudesta 2016-2017 lähtien. Se nappasi ensimmäisellä kaudellaan toistaiseksi parhaimman sijoituksensa runkosarjassa ollen 11:s. Jukurit jäi kuuden pisteen päähän pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta.

Seuraavina kausina loppusijoitus on aina jäänyt heikommaksi, mutta tällä kaudella on tulossa selkeä muutos Olli Jokisen johdolla. Jukurit voitti tiistaina Vaasan Sportin vieraissa 1-0-numeroin ja nousi sarjassa jo neljänneksi 40 pelatun ottelun jälkeen.

– Olisi ollut loogisempaa, että ensin talous kuntoon ja sitten sitä seuraa urheilullinen menestys. Nyt on onneksi saatu näin päin menemään ja nyt on tehtävä viimeinen asia. Meillä on erittäin hyvät kannattajat ja asiakkaat. Urheilun menestystä on päästy maistamaan, mutta nyt meidän täytyy omistajina laittaa tämä viimeinen pala kuntoon eli taloudelliset tukitoimet, että Mikkelissä voidaan jatkossakin pelata mielekkäästi ja ollaan taloudellisesti vakaa seura, Viitikko päättää.