Huimaako sängystä noustessa? Tätä ortostaattinen matala verenpaine tarkoittaa

– On hyvin tavallista, että nuorelle perusterveellekin tulee huimausta, jos on pitkään kyykyssä vaikkapa lattianrajassa, tai tyypillisimmillään on nukkunut yön sängyssä ja aamulla siitä lähtee liikkeelle. Jos hyppää liian nopeasti ylös, voi huimata, jopa silmissä musteta. Tässä on kyse samasta ilmiöstä, eli verenpaine hetkellisesti laskee, Hekkala sanoo.