Pitääkö aikuisten käydä terveystarkastuksissa? Tämä on "riittävä kynnys" tutkimuksille

Koronaepidemia on aiheuttanut Suomessa hoitovelkaa ja viivästyttänyt monien sairauksien diagnosointia. Mitä myöhemmin sairaus todetaan, sitä huonompi on sen ennuste – korona-ajan on pelätty näkyvän lähivuosina jopa kuolleisuuden lisääntymisenä.