Huimaa puhetta Kerttu Niskasesta – Isometsä odottaa kovaa temppua: "Se on ennuste, joka tulee tapahtumaan"

Holmenkollenin maailmancupin 50 kilometrin kilpailu on noussut arvokisattomalla kaudella monelle kestävyyspuolen hiihtäjälle koko kauden päätavoitteeksi. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna himoittua voittoa lähdetään tavoittelemaan kutkuttavista lähtökohdista.

MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän papereissa Kerttu Niskanen on voittajasuosikki numero yksi lauantaina.

– Laski miten tahansa, Kerttu on suurin ennakkosuosikki voittamaan sen kilpailun, ihan kaikista hiihtäjistä. Annan hänelle selvästi pienimmän kertoimen, Isometsä täräyttää.

Viime viikonloppuna Lahdessa hiihdetty maailmancupin 20 kilometrin kilpailu antoi osviittaa siitä, että Suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä Holmenkollenilla. Kerttu Niskanen oli kolmas, kun taas Krista Pärmäkoski pokkasi komeasti voiton.

– Viisikymppiä on luonteeltaan hyvin erilainen kilpailu kuin 20 kilometriä, joten kuppi käännähtää toisin päin: Kertulla on lähtökohdallisesti isompi mahdollisuus voittoon, vaikka Krista voittikin Salpausselällä.

– Kristalla on pitkillä matkoilla sitä ongelmaa, että kramppeja tahtoo tulla kolmenkympin kisassakin. Energian imeytyminen kisan aikana on hänen kohdaltaan ratkaisevassa asemassa, mutta kunnoltaan hän on varmasti riittävällä tasolla taistelemaan voitosta.