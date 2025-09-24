OmaKanta-viestiin unohtunut Veikkaus-merkintä paljasti huijauksen.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry kertoo tiedotteessaan Kilpi-sovelluksensa tietokantaan viime viikkoina raportoiduista huijauksista.
Huijauksista on huomattu, että rikolliset kierrättävät samoja viestipohjia vaihtaen vain yrityksen nimeä.
Lue myös: Saitko tämän bonusviestin "S-Pankilta"? Varo!
Tämä kävi ilmi esimerkiksi OmaKannan nimissä lähetetystä viestistä, jonka loppuun oli unohtunut maininta "© Veikkaus 2025". Maininta paljastaa viestin olevan osa kierrätettyä sisältöä, josta huijarit ovat unohtaneet vaihtaa oleelliset osat.
– Kilpi-sovellukseen ilmoitetuista huijauksista näkee selvästi, että huijarit hyödyntävät samoja sisältöjä eri yritysten ja viranomaisten nimissä. Joskus huolimattomuus, kuten tämä unohtunut väärä copyright-merkintä, paljastaa huijauksen, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.
OmaKannan nimissä tulevissa viesteissä saatetaan ilmoittaa hyvityksistä tai tärkeistä viesteistä ja ohjata käyttäjä linkin kautta kirjautumaan väärennettyyn palveluun. Veikkaus-merkintä paljastaa viimeistään huijauksen.Suomen Telemarkkinointiliitto
Isokosken mukaan tämä kertoo toiminnan laajuudesta ja järjestelmällisyydestä.
– Siksi on tärkeää, että ihmiset pysyvät valppaina ja tarkistavat yhteydenottojen aitouden ennen kuin reagoivat niihin.
Lue myös: Varoitus sähköyhtiöltä: Älä maksa tätä "laskua"!
Pankkien nimissä edelleen huijauksia
OmaKannan lisäksi tietojenkalastelua liikkuu runsaasti esimerkiksi Suomi.fi-palvelun nimissä. Pankkien nimissä huijarit houkuttelevat asiakkaita esimerkiksi kehotuksilla allekirjoittaa digitaalisia asiakirjoja. "Siirry asiakirjoihin" -linkki johtaa kuitenkin tietojenkalastelusivustolle.
Myös huijauspuheluita ulkomailta soitellaan jatkuvasti, ja ennen vastaamista kannattaa luoda vilaus suuntanumeroon. Esimerkiksi Kyproksen (+357) ja Maltan (+356) suuntanumerot voivat hämätä. Aiemmin varoitimme myös Irlannin hämäävästä suuntanumerosta. Kotimainen suuntanumero on +358.
Katso myös: Myös rakkaushuijarit hyödyntävät niin sanottuja valmiita huijauspaketteja – mistä on kyse?
10:47Tuula Visa, 83, on napannut jo 4 500 rakkaushuijaria. Mistä kipinä huijarien nappaamiseen syntyi? Entä millaisia tapoja Visa käyttää saadakseen huijarit nalkkiin?