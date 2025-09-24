OmaKanta-viestiin unohtunut Veikkaus-merkintä paljasti huijauksen.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry kertoo tiedotteessaan Kilpi-sovelluksensa tietokantaan viime viikkoina raportoiduista huijauksista.

Huijauksista on huomattu, että rikolliset kierrättävät samoja viestipohjia vaihtaen vain yrityksen nimeä.

Tämä kävi ilmi esimerkiksi OmaKannan nimissä lähetetystä viestistä, jonka loppuun oli unohtunut maininta "© Veikkaus 2025". Maininta paljastaa viestin olevan osa kierrätettyä sisältöä, josta huijarit ovat unohtaneet vaihtaa oleelliset osat.

– Kilpi-sovellukseen ilmoitetuista huijauksista näkee selvästi, että huijarit hyödyntävät samoja sisältöjä eri yritysten ja viranomaisten nimissä. Joskus huolimattomuus, kuten tämä unohtunut väärä copyright-merkintä, paljastaa huijauksen, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.

OmaKannan nimissä tulevissa viesteissä saatetaan ilmoittaa hyvityksistä tai tärkeistä viesteistä ja ohjata käyttäjä linkin kautta kirjautumaan väärennettyyn palveluun. Veikkaus-merkintä paljastaa viimeistään huijauksen.Suomen Telemarkkinointiliitto

Isokosken mukaan tämä kertoo toiminnan laajuudesta ja järjestelmällisyydestä.

– Siksi on tärkeää, että ihmiset pysyvät valppaina ja tarkistavat yhteydenottojen aitouden ennen kuin reagoivat niihin.

Pankkien nimissä edelleen huijauksia

OmaKannan lisäksi tietojenkalastelua liikkuu runsaasti esimerkiksi Suomi.fi-palvelun nimissä. Pankkien nimissä huijarit houkuttelevat asiakkaita esimerkiksi kehotuksilla allekirjoittaa digitaalisia asiakirjoja. "Siirry asiakirjoihin" -linkki johtaa kuitenkin tietojenkalastelusivustolle.

Myös huijauspuheluita ulkomailta soitellaan jatkuvasti, ja ennen vastaamista kannattaa luoda vilaus suuntanumeroon. Esimerkiksi Kyproksen (+357) ja Maltan (+356) suuntanumerot voivat hämätä. Aiemmin varoitimme myös Irlannin hämäävästä suuntanumerosta. Kotimainen suuntanumero on +358.

10:47 Tuula Visa, 83, on napannut jo 4 500 rakkaushuijaria. Mistä kipinä huijarien nappaamiseen syntyi? Entä millaisia tapoja Visa käyttää saadakseen huijarit nalkkiin?

Lähde: Suomen Telemarkkinointiliitto