Sähköyhtiön nimissä tullut viesti on huijaus, jonka tarkoitus on päästä käsiksi käyttäjän rahoihin.

Sähköyhtiö Helen varoittaa, että sen asiakkaita on lähestytty huijauslaskuilla.

Viestissä väitetään, että asiakkaalla on maksamattomia laskuja ja ohjataan tekemään maksusuoritus välittömästi.

Viestit ovat kieliasultaan ja ulkonäöltään uskottavia. Osoitteesta info@helen-fi lähetetyissä viesteissä luodaan huijauksille tyypilliseen tapaan kiireen tuntua uhkaamalla ulosottotoimenpiteillä ja lisäkustannuksilla.

Helen kehottaa olemaan reagoimatta viesteihin.

– Mikäli et ole varma, onko kyseessä aiheellinen yhteydenotto, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä, tiedotteessa neuvotaan.

Älä klikkaa viestin linkkiä, sillä tällöin saatat päätyä antamaan maksutietosi huijarille. Jos kuitenkin olet tehnyt huijauksen perusteella maksun tai rikollinen on saanut maksukorttitietosi käsiinsä, ota viipymättä pankkiisi yhteys.

Esimerkki Helenin asiakkaan saaman huijausviestin sisällöstä:

"Seuraavaa maksua ei ole vielä suoritettu, vaikka alkuperäinen eräpäivä on jo umpeutunut.



Tiedostonumero: 8472857

Maksamatta oleva summa: €191,11

Alkuperäinen eräpäivä: 19. Syyskuuta 2025



Pyydämme teitä maksamaan koko summan välittömästi. Uusi eräpäivä on 19. Syyskuuta 2025.



Huomaa: Jos maksua ei suoriteta ajoissa, joudumme ryhtymään ulosottotoimenpiteisiin saatavan perimiseksi. Tämä on vakava toimenpide ja aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka teidän on myös maksettava.



Tämä sähköposti toimii virallisena maksuhäiriöilmoituksena. On tärkeää, että suoritatte tämän maksun viimeistään 19. Syyskuuta 2025 lisätoimien välttämiseksi."