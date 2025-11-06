Juuri nyt Avaa

– Kun ottaa huomioon myllerrykset maailmassa ja muut kiristykset, niin aika hyvin kuitenkin pärjättiin. Käytännössä asenteet ovat pysyneet vahvoina, palvelupäällikkö kertoo STT:lle.

Tuoreessa kyselyssä ei esiintynyt merkittäviä muutoksia verrattuna viime vuoden vastaavaan selvitykseen.

Sen sijaan kyselyn perusteella yleinen suhtautuminen julkiseen sektoriin on käynyt kielteisemmäksi vuodesta 2021 lähtien. Mielikuva julkisesta sektorista on nyt huonoimmillaan vuonna 2013 alkaneen mittaushistorian aikana.

Verohallinnon

Janne Myyry

Myyryn mukaan ihmisten suhtautumisen Verohallintoon ja veronmaksuun oletettiin kehittyneen kriittisempään suuntaan.

– Kyllä se hieman ehkä oli odotuksissa, että asenteet olisivat tiukentuneet veroja ja sitä myöten meidän toimintaa kohtaan.