Valtaosa suomalaisista suhtautuu verotukseen myönteisesti, selviää Verohallinnon tuoreesta kyselystä.
Yli 90 prosenttia pitää veronmaksua tärkeänä kansalaisvelvollisuutena. Lähes yhtä moni kokee verojen keräämisen tarpeelliseksi hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.
Verohallinnon kyselyyn vastaajista yli 80 prosenttia pitää veronkiertoa aina vääränä. Lisäksi suurin osa kyselyyn vastanneista pitää Verohallintoa luotettavana viranomaisena.
Liki 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Verohallinto kannustaa ihmisiä toimimaan oikein. Lähes 90 prosenttia kertoo myös voivansa luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.
Sen sijaan kyselyn perusteella yleinen suhtautuminen julkiseen sektoriin on käynyt kielteisemmäksi vuodesta 2021 lähtien. Mielikuva julkisesta sektorista on nyt huonoimmillaan vuonna 2013 alkaneen mittaushistorian aikana.
Maailman tapahtumat eivät vaikuttaneet
Tuoreessa kyselyssä ei esiintynyt merkittäviä muutoksia verrattuna viime vuoden vastaavaan selvitykseen.
– Kun ottaa huomioon myllerrykset maailmassa ja muut kiristykset, niin aika hyvin kuitenkin pärjättiin. Käytännössä asenteet ovat pysyneet vahvoina, palvelupäällikkö kertoo STT:lle.