Saitko Omavero Asiakaspalvelusta viestin "veronpalautuksesta"? Varo!

– Veronpalautuksesi on laskettu huolellisesti. Veronpalautuksen määrä, sekä yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka voit vastaanottaa veronpalautuksesi, on liitetty tämän kirjeen liitteeksi.

– Liitteessä on tärkeää tietoa, joka koskee veronpalautuksesi käsittelyä ja miten voit varmistaa, että saat veronpalautuksesi helposti.

Viesti on kuvitusta myöten luotettavan oloinen.

Huijausten aiheet ovat ajankohtaisia

– Tällä hetkellä on veroilmoitusten palautusaika ja viestit ovat veroaiheisia. Loppuvuodesta huijaukset painottuvat pakettitoimituksiin, Tuominen toteaa.

Huijausviestien kieliasu kehittyy koko ajan

Tuomisen mukaan huijarit hyötyvät uusista älykkäistä työkaluista. Niiden ansiosta myös viestien personointi ja kieliasu kehittyvät jatkuvasti. Ja siksi niihin on helppo haksahtaa.

Yksi helposti tarkastettava asia paljastaa huijauksen kuitenkin melko luotettavasti: sähköpostiosoite, josta viesti on tullut.

Tuomisen mukaan viesti saajan on aina tarkastettava se.

– Viranomainen käyttää omaa verkkotunnustaan myös lähettämissään sähköposteissa. Viranomaisten ja pankkien verkkopalveluista löytää lisäksi varmasti kaiken tiedon, joka on kullakin hetkellä itselle ajankohtaista.

– Esimerkkiviestissä lähettäjäksi on kerrottu verohallinnon asiakaspalvelu, ja kuitenkin lähettäjän sähköpostiosoitteessa näkyy osa "excelindo". Sähköpostiosoitteen viimeisestä osasta (.id) näkee myös sen, että posti on lähtenyt indonesialaisesta osoitteesta.

Vastaavia tapauksia on kuitenkin ilmoitettu poliisille, joten selvitys on käynnissä.

Mitä tapahtuu, jos klikkaa linkkiä?

– Näillä haittaohjelmilla pyritään keräämään tietoa, jota puhelimessa tai tietokoneessa on tai tallentamaan esimerkiksi näppäilyt, jolloin pankkitunnuksetkin voivat paljastua, Tuominen selvittää.

Huijarit tavoittelevat rahaa

Koska huijarit tavoittelevat rahaa, asiantuntijan yleisohje on, että viesteissä tai niiden liitteissä olevista linkeistä ei kirjauduta mihinkään.

– Ja jos pankkitunnuksia on käytetty epäilyttävällä sivustolla, pitää aina olla ensimmäiseksi yhteydessä pankkiin.

– Jos käyttäjä on uskonut olleensa vaiheessa, jossa vasta tunnistaudutaan ja on tehnyt sen huijarin perustamalla sivustolla, yhteydenotossa ei voi viivytellä. Tällöin tunnukset ovat jo huijarin käytössä ja on kyse minuuteista.