Kalle Rovanperä vihjailee kutkuttavasti: "Aika hyvä käry"

Rallin maailmanmestaruuden viime vuonna voittaneen Rovanperän nykyinen sopimus Toyotan kanssa umpeutuu tämän vuoden lopussa. Rovanperän taustajoukot ovat käyneet kesän aikana neuvotteluja mestarin tulevasta sopimuksesta, josta on tulossa erittäin arvokas.

Rovanperän manageri Timo Jouhki kertoi jo alkukesästä, että keskusteluja on käyty myös Hyundain kanssa. Tässä vaiheessa todennäköisimmältä vaihtoehdolta vaikuttaa kuitenkin se, että Rovanperä ajaa jatkossakin Toyotalla.

Rovanperä on aiemmin kertonut, että hän viihtyy Toyotalla, jolla on tällä hetkellä sarjan kilpailukykyisin kalusto. Vaakakupissa painaa varmasti myös se, että tallin päämaja sijaitsee Jyväskylässä lähellä Rovanperän kotipaikkaa, vaikka kuljettaja asuukin virallisesti Monacossa.

Kuljettajat eivät luonnollisesti voi kommentoida tulevia sopimuksiaan ennen kuin talli on tiedottanut niistä. Mutta Rovanperä suostuu antamaan vinkin tulevaisuudestaan.

– Kyllä mulla aika hyvä käry on.

Eli jotain on jo sovittu?

– No mitään ei ole sovittu ennen kuin nimi on paperissa. Mutta on tässä idea, mitä sieltä pitäisi tulla.