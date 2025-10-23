Lukoiliin ja Rosneftiin kohdistuvat pakotteet koskevat myös molempien tytäryhtiöitä.

Yhdysvaltain pakotetoimet venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan vaikuttavat kaikenlaiseen yritystoimintaan, toteaa vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista. Solanko ei kommentoi yksittäisiä yrityksiä, mutta toteaa pakotteiden olevan hyvin laaja-alaisia.

Pakotteissa on kuukauden siirtymäaika, joka Solangon mukaan on tällaisessa asiassa varsin lyhyt.

– Pakotteiden kohteet on asetettu SDN-listalle. Tämä tarkoittaa Yhdysvaltain pakotepolitiikassa sitä, että listattujen varat jäädytetään ja kaikki taloustoimet näiden pakotteiden kohteiden kanssa on kielletty. Se tarkoittaa minkään asian ostamista, myynnistä, lainaamista, liisaamista tai mitä tahansa muuta, sanoo Solanko.

Suomalaistenkin tehtävä päätöksiä

Solanko työskentelee Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksessa Bofitissa, joka seuraa muun muassa Venäjän taloutta. SDN on lyhenne yhdysvaltalaisesta Specially Designated Nationals and Blocked Persons List -pakotelistasta.

– Yhdysvalloillahan ei ole oikeustoimioikeutta Suomessa, mutta suomalainenkin yritys – jos haluaa olla jossakin tekemisissä Yhdysvaltojen markkinoiden kanssa – joutuu tekemään päätöksen, haluaako jatkaa liiketoimia pakotelistatun yrityksen kanssa vai haluaako jatkaa liiketoimia Yhdysvaltojen tai dollaripohjaisen rahoitusjärjestelmän kanssa, selventää Solanko.

– Se koskee totta kai pankkisektoria, koska pankkisektoriahan melkein missä tahansa kaupankäynnissä tarvitaan.