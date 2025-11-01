Hotelli Joronjäljen edustalla Joroisissa Pohjois-Savossa tapahtui tänään iso räjähdys, kertoo hotellin omistaja.

Hotellia pyörittävä yrittäjä Auvo Puurtinen kertoo, että hotellin edustalla oli paikallista aurinkovoimalaa korjaamassa olleiden työmiesten auto, joka räjähti puolen päivän maissa.

Hän tiedä, mikä autossa räjähti, mutta epäilee taustalla olevan jonkinlainen kaasu. Hän epäilee tätä, koska räjähdys oli niin iso. Hän luonnehtii sitä kunnon tulipalloksi.

– On räjähtänyt kuin elokuvissa, hän kertoo.

– Ei voi ihan verrata Lapuan tehtaaseen, mutta lähellä.

Puurtinen viittaa tällä Lapuan patruunatehtaan räjähdykseen, joka on yksi Suomen rauhanajan historian tuhoisimmista onnettomuuksista. Siinä kuoli 40 henkilöä ja loukkaantui 60.