Joroisten tulipalopaikalta on löytynyt kaksi kuollutta, kertoo poliisi.

Joroisissa sijaitsevan hotellin edustalla paloi tänään pakettiauto. Hotellin omistaja kertoo palon olleen räjähdysmäinen ja vahingoittaneen paikalla autoja, ikkunoita sekä seinää.

Poliisi löysi teknisessä paikkatutkinnassa palopaikalta kaksi kuollutta.

Poliisi ei kommentoi heidän ikäänsä, sukupuoltaan, sijaintiaan tai osallisuuttaan tapahtuneeseen.

Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Toni Reinikainen kertoo, että kuolleet löydettiin paikkatutkinnan yhteydessä.

– Kun pelastuslaitos sai alueen turvalliseksi poliisin työskennellä, löytyi kaksi menehtynyttä ihmistä, hän kertoo.

Menehtyneistä ei tiedetä vielä paljon, kuten ei myöskään tapahtumien kulusta.

– Roolia ei varmaan pystytä pitkään aikaan kertomaan, kun ei tiedetä heidän osallisuuttaan tapaukseen, eikä tiedetä ikää tai sukupuolta, Reinikainen kertoo.