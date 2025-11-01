Poliisi löysi teknisessä paikkatutkinnassa palopaikalta kaksi kuollutta.
Poliisi ei kommentoi heidän ikäänsä, sukupuoltaan, sijaintiaan tai osallisuuttaan tapahtuneeseen.
Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Toni Reinikainen kertoo, että kuolleet löydettiin paikkatutkinnan yhteydessä.
– Kun pelastuslaitos sai alueen turvalliseksi poliisin työskennellä, löytyi kaksi menehtynyttä ihmistä, hän kertoo.
Menehtyneistä ei tiedetä vielä paljon, kuten ei myöskään tapahtumien kulusta.
– Roolia ei varmaan pystytä pitkään aikaan kertomaan, kun ei tiedetä heidän osallisuuttaan tapaukseen, eikä tiedetä ikää tai sukupuolta, Reinikainen kertoo.
Kuvaa sammutustöistä tapahtumapaikalla.
Poliisi: Tuho isoa
Myöhemmin selviää, mikä on saanut aikaan auton räjähdyksen.
– Eihän normaali pakettiauto, vaikka olisi minkä merkkinen tai ikäinen, välttämättä räjähdä itsestään. Varmaan riippuu siitä, mitä sen auton kyydissä on ollut.
– Kyllä se tuho sen verran iso on ollut, että on ollut voimakkaita paineita ja voimakasta tulen kehittymistä.
Reinikainen kertoo, että tutkinnan tässä vaiheessa on epäselvää, onko kyseessä ollut varsinainen räjähdys vai jonkinlainen hulmahdus.
– On tullut sellainen käsitys, että Joroisissa hotellirakennuksen pihalla ollut pakettiauto on syttynyt räjähdysmäisesti.
Auton syttymisen seurauksena ainakin yksi auton kärsinyt vaurioita, hotellirakennus on kärsinyt painevahinkoja ja hotellirakennuksen lippa syttyi tuleen aiheuttaen savuvahinkoja.
Hän kertoo, että räjähdyksen äänet ovat kuuluneet läpi kirkonkylän ja ikkunat ovat helisseet matkankin päässä.
Hän ei lähde spekuloimaan sitä, olisiko turma voinut olla kohtalokkaampikin, mutta myöntää, että aina kun tuli pääsee hallitsemattomasti irti, riskit ovat suuret.
Poliisin toiminta tapahtumapaikalla tulee jatkumaan vielä pitkään. Poliisi antaa huomiseen sunnuntaihin puoleen päivään mennessä tarkemman tiedotteen siitä, mitä tapahtumasta tiedetään.
Vajaat 10 autoa vaurioitui
Hotellin yrittäjä Auvo Puurtinen kertoo STT:lle, että pihassa räjähti seinän viereen pysäköity pakettiauto ja palosta jäljelle jäi vain auton runko. Puurtinen antoi haastattelun myös MTV Uutisille.
Räjähtäneen auton lisäksi pihalla vaurioitui vajaat kymmenen muuta autoa, jotka kuuluivat hotellin asiakkaille ja henkilökunnalle. Myös hotellin seinää vaurioitui ja ikkunoita rikkoutui.
Puurtinen kertoo olleensa hetkiä ennen räjähdystä vielä itse hotellin pihassa. Yrittäjä arvioi aiemmin iltapäivällä STT:lle, ettei kukaan asiakkaista tai henkilökunnasta olisi hänen tietääkseen ollut osallisena onnettomuudessa.
Puurtisen mukaan hotelli on käytännössä täynnä. Huoneita on yli 40 ja kapasiteettia majoitukseen vajaalle sadalle henkilölle. Räjähdyksen aikaan paikalla ei kuitenkaan ollut monta ihmistä.
Hotellissa majoittuu tällä hetkellä muun muassa aurinkovoimalan työmaan työntekijöitä.
Helsingin Mellunkylässä räjähti pakettiauto lokakuussa. Pysäköidyssä autossa oli kaasupulloja, joiden poliisi epäilee sisältäneen asetyleenia, jota käytetään muun muassa hitsauksessa.
Mellunkylän räjähdyksessä loukkaantui auton haltija ja tähän läheisesti liittyvä ihminen. Lähitalojen ikkunoita rikkoutui.
Mediatietojen mukaan auton haltija työskentelee rakennusalalla. Poliisin mukaan tapauksessa ei ollut kyse tahallisuudesta, mutta poliisi epäilee, että tapauksessa olisi toimittu törkeän huolimattomasti.
Poliisi epäilee auton haltijaa vaaran aiheuttamisesta.
Juttua päivitetty 1.11.2025 kello 16.50 ja 17.08.
0:24Myös Helsingissä Mellunkylässä sattui räjähdys viime kuussa. Poliisi epäilee, että räjähdyksen aiheuttivat pakettiauton kyydissä olleet kaasupullot.