– Kun ei räjähdysainetta ole, niin ei se ihan bensan höyrystymisestä lähde tuollainen jytky.

Räjähdys oli voimakas, ja tuhosi paitsi pakettiauton, myös vaurioitti vieressä ollutta autoa.

Poliisi on tutkinut Joroisissa räjähtänyttä ja merkittävää tuhoa aiheuttanutta pakettiautoa, ja on sulkenut pois sen mahdollisuuden, että räjähdyksen aiheuttivat räjähdysaineet.

Tutkintalinjat ovat vielä auki Joroisten räjähdyksen tutkinnassa, mutta varsinaisista räjähdysaineista ei tapahtuneessa ole kyse, kertoo poliisi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja kertoi tuolloin, että kaasua oli ilmeisesti päässyt vuotamaan ja se syttyi syystä tai toisesta – mistä syystä, sitä ei vielä tiedetä.