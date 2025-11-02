Tutkintalinjat ovat vielä auki Joroisten räjähdyksen tutkinnassa, mutta varsinaisista räjähdysaineista ei tapahtuneessa ole kyse, kertoo poliisi.
Poliisi on tutkinut Joroisissa räjähtänyttä ja merkittävää tuhoa aiheuttanutta pakettiautoa, ja on sulkenut pois sen mahdollisuuden, että räjähdyksen aiheuttivat räjähdysaineet.
Auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen Hotelli Joronjäljen edustalla Pohjois-Savossa eilen puolenpäivän aikaan. Auton läheisyydestä löydettiin sittemmin kuolleena kaksi ihmistä.
Romujen seasta löytyi kaasupulloja
Poliisi pitää mahdollisena, että syynä räjähdykseen ovat kaasupullot. Pakettiauton auton romujen seasta on poliisin mukaan löytynyt kaasupulloja.
– Kyse ei mistään retkikaasupulloista, vaan todennäköisesti isoista hitsauskaasupulloista, ylikonstaapeli Toni Reinikainen kertoo MTV Uutisille.
– Yksi tutkintalinja on, että kaasupulloille tai kaasulle on käynyt jotain.
Räjähdys oli voimakas, ja tuhosi paitsi pakettiauton, myös vaurioitti vieressä ollutta autoa.
– Se pakettiauto on ihan irto-osina, Reinikainen sanoo.
– Kun ei räjähdysainetta ole, niin ei se ihan bensan höyrystymisestä lähde tuollainen jytky.