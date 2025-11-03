Onnettomuudessa kuolleiden henkilöllisyys ei ole vielä poliisin tiedossa.
Poliisi ei epäile rikosta Joroisten 1. marraskuuta tapahtuneessa räjähdyksessä.
Asiaa tutkitaan kahtena kuolemansyyntutkintana ja palonsyyntutkintana.
Poliisi kertoo, että tilanteessa menehtyi mies ja nainen, joiden henkilöllisyydet eivät ole vielä poliisin tiedossa. Uhrien henkilöllisyyden oletetaan selviävän kuolemansyyntutkinnassa tällä viikolla.
Happea ja asetyleeniä
Räjähtänyt auto oli suomalaisen yrityksen liisaama pakettiauto. Autossa räjähti kaksi kaasupulloa, joista toinen sisälsi happea ja toinen asetyleeniä. Kyseessä ovat hitsauksessa normaalisti käytettävät kaasut.
Poliisilla ei ole tietoa, mikä aiheutti räjähdyksen. Poliisin teknisen tutkinnan tarkemmat tulokset valmistuvat lähiviikkojen aikana.
Hotellialue on annettu takaisin hotellinomistajan käyttöön. Poliisi jatkaa tutkintaa lähipäivien aikana puhuttamalla hotellin asukkaita.
Poliisi on ollut yhteydessä tutkinnasta Onnettomuustutkintakeskukseen (OTKES).
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta seuraavan kerran, kun uhrien henkilöllisyydet on selvitetty.