Joroisissa tapahtunut voimakas räjähdys tallentui paikallisen seurakunnan Youtube-lähetykseen. Räjähdyksessä kuoli kaksi henkilöä.
Kirkossa oli räjähdyksen aikaan noin 120 henkilöä, kirkkoherra Anu Ylitolonen arvioi MTV Uutisille.
Youtube-tallenteella kirkkoherran puheen keskeyttää voimakas räjähdysääni.
– Tuo pamahdus ei kuulunut suunnitelmaan, Ylitolonen sanoo seurakunnalle tallenteessa.
Ylitolonen kertoo MTV Uutisille, että räjähdyksestä kantautunut ääni pysäytti.
– Ensimmäinen ajatus oli, että mitä ihmettä tapahtui, ja että hajosiko meiltä katto. Se jysäys oli niin valtava, käsittämättömän kova.
Kirkon katto on remontoitu viime kesän aikana osana julkisivuremonttia. Räjähdys oli kuitenkin tapahtunut noin 700 metrin päässä kirkosta, Ylitolonen arvioi.
Tieto uhreista saavutti seurakunnan vasta iltapäivällä.
– Kyllähän se on äärimmäisen surullinen asia. Oli luontevaa, että seurakunta muisti heitä seuraavan päivän jumalanpalveluksessa. Pienellä paikkakunnalla kun tapahtuu, niin se aina koskettaa ihmisiä.
