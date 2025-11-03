Kaksi ihmistä kuoli lauantaina Joroisissa Pohjois-Savossa, kun auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen hotellin pysäköintialueella.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) harkitsee vielä, käynnistääkö se tutkinnan Joroisten lauantaisesta räjähdyksestä. Asiasta kertoo STT:lle Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber.

Otkes on puhunut tapauksesta aamupäivällä poliisin kanssa. Asian selvittäminen on kuitenkin vielä kesken, Bieber kertoo.

Auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen Hotelli Joronjäljen pihan pysäköintialueella Joroisissa Pohjois-Savossa lauantaina puolenpäivän aikaan. Turmassa kuoli kaksi ihmistä.

Otkesin mahdollisesta tutkinnasta kertoi aiemmin Savon-Sanomat. Lehden mukaan Otkes pyysi samalla tietoja myös Helsingin Mellunmäessä tapahtuneesta pakettiauton räjähdyksestä.

Lue myös: Joroisten räjähdyksessä kuolleiden henkilöllisyys yhä epäselvä

Kaasupullot räjähdyksen syynä?

Räjähdyksen saattoivat aiheuttaa kaasupullot. Ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisista kertoi STT:lle sunnuntaina alkuillasta, että räjähdyspaikalta on löytynyt isoja, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja kaasupulloja tai niiden jäänteitä.