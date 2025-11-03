Kaksi ihmistä kuoli lauantaina Joroisissa Pohjois-Savossa, kun auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen hotellin pysäköintialueella.
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) harkitsee vielä, käynnistääkö se tutkinnan Joroisten lauantaisesta räjähdyksestä. Asiasta kertoo STT:lle Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber.
Otkes on puhunut tapauksesta aamupäivällä poliisin kanssa. Asian selvittäminen on kuitenkin vielä kesken, Bieber kertoo.
Auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen Hotelli Joronjäljen pihan pysäköintialueella Joroisissa Pohjois-Savossa lauantaina puolenpäivän aikaan. Turmassa kuoli kaksi ihmistä.
Otkesin mahdollisesta tutkinnasta kertoi aiemmin Savon-Sanomat. Lehden mukaan Otkes pyysi samalla tietoja myös Helsingin Mellunmäessä tapahtuneesta pakettiauton räjähdyksestä.
Lue myös: Joroisten räjähdyksessä kuolleiden henkilöllisyys yhä epäselvä
Turvallisusuasiantuntija Joroisten räjähdyksestä: Olisi voinut käydä paljon pahemminkin
Poliisi: Joroisten räjähdyksen syynä mahdollisesti hitsauskaasu – "Se pakettiauto on ihan irto-osina"
Kaasupullot räjähdyksen syynä?
Räjähdyksen saattoivat aiheuttaa kaasupullot. Ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisista kertoi STT:lle sunnuntaina alkuillasta, että räjähdyspaikalta on löytynyt isoja, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja kaasupulloja tai niiden jäänteitä.