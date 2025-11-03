Poliisilla ei ollut vielä maanantaiaamuna varmuutta siitä, ketkä ovat kaksi Joroisten pakettiautoräjähdyksessä kuollutta henkilöä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja kertoi tuolloin, että kaasua oli ilmeisesti päässyt vuotamaan ja se syttyi syystä tai toisesta – mistä syystä, sitä ei vielä tiedetä.