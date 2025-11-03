Poliisilla ei ollut vielä maanantaiaamuna varmuutta siitä, ketkä ovat kaksi Joroisten pakettiautoräjähdyksessä kuollutta henkilöä.
Pyhäinpäivänä 1. marraskuuta tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli kaksi henkilöä. Kuolleet löytyivät räjähtäneen pakettiauton välittömästä läheisyydestä.
Räjähdyksen syy on toistaiseksi epäselvä. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että räjähdyksen taustalla voivat olla hitsauksessa käytettävät kaasut. Räjähdyksessä täysin tuhoutuneen pakettiauton jäänteiden joukosta on löytynyt tähän viittaavia kaasupulloja.
Myös hotellin omaisuus kärsi merkittäviä vaurioita räjähdyksessä.
Myös Helsingin Mellunkylässä räjähti pakettiauto lokakuussa. Pysäköidyssä autossa oli kaasupulloja, joiden poliisi epäilee sisältäneen asetyleenia, jota käytetään muun muassa hitsauksessa.