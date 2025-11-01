Hotelli Joronjäljen yrittäjän mukaan hotellin parkkipaikalla tapahtuneen räjähdyksen jäljiltä on vielä yksi ihminen kateissa.

Joroisissa kaksi ihmistä löytyi kuolleina tänään lauantaina sen jälkeen, kun hotellin pihan pysäköintialueella räjähti auto.

Auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen Hotelli Joronjäljen edustalla Pohjois-Savossa puolenpäivän aikaan.

Kuolleet löytyivät iltapäivällä poliisin teknisessä paikkatutkinnassa.

Poliisi ei vielä lauantaina voinut kertoa yksityiskohtia muun muassa kuolleiden iästä, sijainnista tai osallisuudesta paloon.

Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapelin Toni Reinikaisen mukaan kuolleet löytyivät piha-alueelta, mutta hän ei pystynyt arvioimaan sitä, missä ihmiset olivat palon syttyessä ja olivatko he esimerkiksi ajoneuvossa.

Hotellin yrittäjän Auvo Puurtisen mukaan kuolleet olivat olleet tupakalla pakettiauton ulkopuolella räjähdyksen sattuessa. Miehet olivat hotellin asukkaita.

– Luultavasti valkoisen auton kuljettaja on yksi uhreista. Tai sitten uhreja on kolme, mutta sitä en uskalla sanoa varmaksi. Sanoin poliisille, että yksi mies on kateissa enkä löydä häntä mistään, Puurtinen kertoo MTV Uutisille.

Puurtinen sanoo pyytäneensä poliiseja näyttämään hänelle uhrien kuvat tunnistaakseen heidät.

Puurtinen oli myös pyytänyt päästä käymään kadonneen miehen huoneessa, koska mies ei ollut vastannut puhelimeensa. Poliisi ei Puurtisen mukaan kuitenkaan antanut hänelle lupaa siihen.

Hotellissa on viime aikoina majoittunut muun muassa aurinkovoimalan työmaan työntekijöitä.

Ylikonstaapeli Reinikainen ei kommentoinut MTV Uutisille illalla yhdeksän jälkeen tietoa mahdollisesta kolmannesta uhrista. Reinikainen oli sanonut aiemmin STT:lle, että ei usko, että on löydettävissä enää uusia uhreja.