Tämä tiedetään Joroisten räjähdyksestä nyt 0:50 Katso myös tv-juttu: Pakettiauto räjähti Joroisissa – kaksi kuollut. Julkaistu 50 minuuttia sitten Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi STT Joroisissa tapahtui eilen pakettiauton räjähdysmäinen tulipalo. Tulipalopaikalta on poliisin mukaan löytynyt kaksi kuollutta. Joroisissa sijaitsevan hotellin edustalla paloi eilen pakettiauto. Paloa on kuvailtu räjähdysmäiseksi. Poliisi kertoi eilen löytäneensä paikkatutkinnassa kaksi kuollutta. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut heidän ikäänsä, sukupuoltaan, sijaintiaan tai osallisuuttaan tapahtuneeseen. Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Toni Reinikainen kertoi tänään aamulla yhdeksän aikaan MTV Uutisille, että tapahtumapaikka on pidetty eristyksissä. Lue myös: Hotellin edustalla iso räjähdys Joroisissa – pakettiauto leimahti "tulipalloksi" Reinikainen kertoo, että tekninen tutkinta on jatkunut sunnuntaina aamulla. Reinikaisen mukaan tutkinnasta saattaa olla uutta tietoa aamupäivän aikana. Poliisi: Tuho isoa





Räjähdyksessä menehtyneistä ei tiedetä vielä paljon, kuten ei myöskään tapahtumien kulusta.

– Roolia ei varmaan pystytä pitkään aikaan kertomaan, kun ei tiedetä heidän osallisuuttaan tapaukseen, eikä tiedetä ikää tai sukupuolta, Reinikainen kertoi eilen illalla.

Poliisista arvioitiin eilen, että auton räjähdyksen syy selviää myöhemmin.

– Eihän normaali pakettiauto, vaikka olisi minkä merkkinen tai ikäinen, välttämättä räjähdä itsestään. Varmaan riippuu siitä, mitä sen auton kyydissä on ollut.

– Kyllä se tuho sen verran iso on ollut, että on ollut voimakkaita paineita ja voimakasta tulen kehittymistä.

Reinikainen kertoi eilen olevan epäselvää, onko kyseessä ollut varsinainen räjähdys vai jonkinlainen hulmahdus.

Auton syttymisen seurauksena ainakin yksi auto on kärsinyt vaurioita, hotellirakennus kärsi painevahinkoja ja hotellirakennuksen lippa syttyi tuleen aiheuttaen savuvahinkoja.

Hän kertoi, että räjähdyksen äänet kuuluivat läpi kirkonkylän ja ikkunat helisivät matkankin päässä.

Reinikainen ei eilen spekuloinut sitä, olisiko turma voinut olla kohtalokkaampikin, mutta myönsi, että aina kun tuli pääsee hallitsemattomasti irti, riskit ovat suuret.

Poliisin toiminta tapahtumapaikalla tulee jatkumaan vielä pitkään.

Hotellin yrittäjä oli hetkeä ennen räjähdystä itse pihalla

Hotellin yrittäjä Auvo Puurtinen kertoi eilen STT:lle, että pihassa räjähti seinän viereen pysäköity pakettiauto ja palosta jäljelle jäi vain auton runko. Puurtinen antoi haastattelun myös MTV Uutisille.

Räjähtäneen auton lisäksi pihalla vaurioitui vajaat kymmenen muuta autoa, jotka kuuluivat hotellin asiakkaille ja henkilökunnalle. Myös hotellin seinää vaurioitui ja ikkunoita rikkoutui.

Puurtinen kertoi olleensa hetkiä ennen räjähdystä vielä itse hotellin pihassa.

Puurtisen mukaan hotelli on käytännössä täynnä. Huoneita on yli 40 ja kapasiteettia majoitukseen vajaalle sadalle henkilölle. Räjähdyksen aikaan paikalla ei kuitenkaan ollut monta ihmistä.

Hotellissa majoittuu tällä hetkellä muun muassa aurinkovoimalan työmaan työntekijöitä.