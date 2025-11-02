Joroisissa tapahtui eilen pakettiauton räjähdysmäinen tulipalo. Tulipalopaikalta on poliisin mukaan löytynyt kaksi kuollutta.
Joroisissa sijaitsevan hotellin edustalla paloi eilen pakettiauto. Paloa on kuvailtu räjähdysmäiseksi. Poliisi kertoi eilen löytäneensä paikkatutkinnassa kaksi kuollutta. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut heidän ikäänsä, sukupuoltaan, sijaintiaan tai osallisuuttaan tapahtuneeseen.
Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Toni Reinikainen kertoi tänään aamulla yhdeksän aikaan MTV Uutisille, että tapahtumapaikka on pidetty eristyksissä.
Hotellin yrittäjä oli hetkeä ennen räjähdystä itse pihalla
Hotellin yrittäjä Auvo Puurtinen kertoi eilen STT:lle, että pihassa räjähti seinän viereen pysäköity pakettiauto ja palosta jäljelle jäi vain auton runko. Puurtinen antoi haastattelun myös MTV Uutisille.
Räjähtäneen auton lisäksi pihalla vaurioitui vajaat kymmenen muuta autoa, jotka kuuluivat hotellin asiakkaille ja henkilökunnalle. Myös hotellin seinää vaurioitui ja ikkunoita rikkoutui.
Puurtinen kertoi olleensa hetkiä ennen räjähdystä vielä itse hotellin pihassa.
Puurtisen mukaan hotelli on käytännössä täynnä. Huoneita on yli 40 ja kapasiteettia majoitukseen vajaalle sadalle henkilölle. Räjähdyksen aikaan paikalla ei kuitenkaan ollut monta ihmistä.
Hotellissa majoittuu tällä hetkellä muun muassa aurinkovoimalan työmaan työntekijöitä.