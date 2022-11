Leijonien pelissä karmiva loukkaantuminen – Waltteri Merelä sairaalaan, Jukka Jalonen puhuu elintärkeän suojan puolesta

– Jos isoa kuvaa miettii, niin suosittelen pitämään rannesuojia. NHL:ssä oli vasta yksi samantyyppinen loukkaantuminen (Evander Kane, Edmonton Oilers). Nytkin verta tuli sen verran, että jos terveydestään haluaa pitää huolta, niin kyllä ne rannesuojat kannattaa hommata. Aika monella meidän pelaajallamme on sellaiset. Merelällä ei ollut, mutta veikkaan, että jatkossa on. Tämä on kuitenkin vain jääkiekkoa, Jalonen sanoi MTV Urheilulle.