Sihvosen sivallus: Leijonat löi uudistuneen Tre Kronorin – "Ruotsi on nykyään taktisesti köyhä lätkämaa"

Tästä pidin

Leijonat hyökkää niin, että hyökkääjät pysyvät kastoillaan, liikkuen suoraan alhaalta ylös tarjoten syöttösaumoja. Nykyinen Tre Kronor hyökkää niin, että hyökkääjät vaihtelevat kaistojaan. Suomen peli tuottaa toisteisuutta ja useimmin pitkiä syöttöketjuja. Ruotsin tapa johtaa siihen, että kiekoton hyökkääjä on pelattavissa varsin pienen hetken ajan. Pelitapa vaatii hurjasti taitoa, varsinkin jos vastustaja puolustaa niin kuin Suomi tekee.

Seuraus tuosta oli se, että Leijonat pystyi torjumaan Tre Kronorin hyökkäyksiä ensimmäisessä ja kolmannessa erässä. Suomen korkea puolustuspelivalmius kera täsmällisen hyökkäämisen oli myrkkyä Ruotsille. Suomi hyökkäsi ensimmäisen ja kolmannen erän säästeellisesti, mutta laadukkaasti. Se taas johti siihen, että Leijonien pelaajat sijoittuivat oikein kiekonmenetyksien jälkeen. Sitä on puolustuspelivalmius. Meidän pelin neljäs prioriteetti hyökätessä.

Tästä en pitänyt

Leijonat avasi peliään toisessa erässä. Se oli kuin olisi huutanut Ruotsille: ”syömään!” Jukka Jalosen on syytä katsoa todella tarkasti tuo erä nauhalta. Leijonien pakit käänsivät peliä liian nopeasti pystyyn. Kaikki muut, paitsi Mikko Lehtonen. Hän pelaa aina sitä, mitä peli pyytää.

Voi tuntua hiusten halkomiselta, että mitä sitten, vaikka neljäs–kuuteen kertaan kääntää peliä liian nopeasti pystyyn per erä. Ongelma konkretisoitui Tre Kronorin pitkien hyökkäysalueen hyökkäyspelien keskellä. Kun pelataan nopeasti pystyyn väärillä hetkillä, pelin annetaan mennä juoksemiseksi ja silloin Leijonien puolustuspelivalmius heikkenee. Se on ruotsalaisten toive. Samoin kuin Tshekin, ehkä jopa myös Sveitsinkin.

Tätä ihmettelen

Ihmettelen sitä, tosin salaa ja hyvilläni, miten Ruotsi on nykyään taktisesti niin köyhä lätkämaa. Vaikka Sam Hallam on viisaimpia sikäläisiä koutseja, hänhän ymmärtää jotain jopa rytmien ja kiekkokontrollin päälle, on erikoista, että hänen Tre Kronorinsa pelaa sekä ensimmäisen, toisen että kolmannen erän – toisen erän vauhtilätkää. Se ei toimi Leijonia vastaan alkuunkaan.