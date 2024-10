Tuskainen potilas ihmeissään jopa kahteen vuoteen räjähtäneestä leikkausjonosta: "Tuntuu hurjalta"

Virallisesti odotusajan piti potilaalla olla puolitoista vuotta, mikä sekin on kolme kertaa hoitotakuun enimmäispituus, mutta sekään ei riitä. Kivuissa elävä potilas joutuu odottamaan uutta lonkkaniveltä jopa kaksi vuotta.

– Olen itse Pohjois-Savon hyvinvointialueella tekonivelleikkausjonossa ja sain kirjallisen ilmoituksen, että odotusaika on 18 kuukautta, kertoo potilas MTV Uutisille.

– Terveyskeskuslääkäri teki erikoissairaanhoitoon kesällä lähetteen, jonka pohjalta kutsutaan ensimmäiselle poliklinikkakäynnille leikkauksen arviointiin, mutta jo tuo jono on pitkä. Yhteenlaskettuna nuo jonotusajat itse leikkaukseen voivat Pohjois-Savon hyvinvointialueella kestää kaksi vuotta tai enemmän.

"Ennen kuin pääset edes jonoon, tilanteesi on oltava jo tosi huono"

– Todella ihmeellistä "hoitoa", sillä ennen kuin pääset edes koko leikkausjonoon, tilanteesi on oltava jo tosi huono ja tilanteen korjaus on siten pikaisesti tarpeellinen, potilas kertoo.

– Jo lyhyenkin matkan kävely on hankalaa ja kivuliasta. Jalka pettää välillä yhtäkkiä alta. Kumartelu tuottaa tuskaa. Myös öisin on koko jalan lepokipua. Siihen ei kipulääkkeet juurikaan auta, hän kertoo.

Kiireetöntä kirurgiaa vähennettiin radikaalisti

Pohjois-Savon hyvinvointialueella lonkan- tai polven tekonivelleikkaukseen odottaa yli tuhat kuuden kuukauden hoitotakuun piirissä olevaa potilasta. Pisimmillään toimenpiteen odotusaika on ollut 16–17 kuukautta.

– Leikkausta odottavien potilaiden määrä suhteessa väestöpohjaan on Suomen suurin, Nyyssönen myöntää.

"Teitä ei ole unohdettu"

– Teitä ei ole unohdettu. Leikkausjonoa puretaan niin nopeasti, kun se on mahdollista. Pyrimme kohtelemaan kaikki jonossa olevia ehdottoman tasapuolisesti.

– Tavoitteena on luonnollisesti asianmukaisen hoitoon pääsyn turvaaminen ja jonojen purkaminen. Pitkällä tähtäimellä tämä on toteutettava omaa toimintaa tehostamalla. Olemme syyskuun alusta alkaen onnistuneet nostamaan käytössä olevan tekonivelleikkauskapasiteetin Covid-pandemiaa edeltävälle tasolle. Tämä on edellyttänyt hoitokäytännön muutoksia, erityisesti lyhytjälkihoitoisen kirurgian osuuden lisäämistä, sekä resurssien siirtämistä sairaalan muusta toiminnasta. Hankalan taloudellisen tilanteen vuoksi lisähenkilökuntaa ei ole käytettävissä.