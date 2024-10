Leikkausta sairauslomalla odottavan potilaan jonotusaika liki kaksinkertaistui yllättäen: "Olin järkyttynyt"

– Olen leikkausjonossa jalkakirurgiseen toimenpiteeseen, joka on päiväkirurginen leikkaus. Juhannusviikolla kirurgi teki leikkauksen arvion ja tulevat toimenpiteet. Hän kertoi, että leikkaus menee loppuvuoteen – jonotusaika noin viisi kuukautta, Päijät-Hämeen hyvinvointialueella asuva potilas kertoo.

– Olin kyllä järkyttynyt, kun hoitaja kertoi, että jonotus menee ensi vuoden puolelle, ja jonotusaika on noin 9 kuukautta.

Sairausloma pitenee kuukausilla

Leikkausjonon piteneminen iskee sekä yksittäisiin potilaisiin että ympäröivään yhteiskuntaan. Potilas ihmettelee, miten yhteiskunnalla on varaa pitää työssäkäyviä ihmisiä pitkissä hoitojonoissa.

– Joudun pitämään työssä turvakenkiä ja kipu on tullut päivittäiseksi riesaksi. Olen ollut sairauslomalla elokuusta saakka.

– Aivan järjetöntä. Hoitotakuu on pelkkä kirjattu lause. Voin tietysti yrittää kysellä pääsyä muiden hyvinvointialueiden jonoihin, mutta hoitaja kertoi, että yhtä tukossa ne ovat joka puolella.

Pulaa hoitohenkilöstöstä

– Se on valtava iso määrä, tunnustaa hyvinvointialueen tulosaluejohtaja Jussi Haapala .

– Meillä se johtuu siitä, että ortopediassa tekonivelkirurgia on suurin ei-kiireellinen jonoryhmä, ja sieltä on jouduttu ottamaan resurssia kiireellisten hoitoryhmien hoitamiseksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tiedostetaan, että tilanne on vaikea.

– Jonotilanne hoidonvarauksessa on hankala. Tilannetta pyritään ja on pyritty parantamaan rekrytoimalla hoitohenkilökuntaa. Hoitohenkilökunnasta on kuitenkin pulaa valtakunnallisesti, Haapala kertoo.