HJK:n päävalmentaja paljastaa: Taustalla isoa riskinottoa

Helsinkiläisseura on monien papereissa jälleen miesten jalkapalloliigan suurin voittajasuosikki.

Moni saattoi todeta, ettei mitään uutta auringon alla, kun miesten jalkapalloliigan pelaajabudjetit julkistettiin viime viikolla.

Helsingin Jalkapalloklubi röyhistelee tälläkin kertaa omilla luvuillaan, sillä sen ilmoittama budjetti on 2,6 miljoonaa euroa. Toisena on Kuopion Palloseura 1,2 miljoonallaan.

Seurat saattavat laskea luvut keskenään hieman eri tavoin, mutta osviittaa ne antavat liigan voimasuhteista. Ja HJK pullistelee tunnetusti muita suuremmilla talousmuskeleilla.

HJK:n poikkeuksellinen asema tuo pelaajille ja valmennukselle kovemmat menestyspaineet kuin kenties minkään muun seuran miehistöllä on kotimaisessa jalkapallossa.

HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas sanoo, etteivät menestyspaineet kuitenkaan pyöri mielessä. Hän myöntää, että esimerkiksi 15 vuotta sitten tilanne olisi saattanut olla toinen.

– Täytän seuraavaksi 57 vuotta enkä varmaan olisi tässä (pestissä), jos murehtisin, mitä mieltä joku on ammattitaidostani, Korkeakunnas totesi viime viikolla STT:lle liigakauden avaustilaisuudessa.

Kritiikkiä ropisi viime kaudella

HJK haluaa aina voittaa kaikki kotimaan kilpailut. Pettymyksiin seuran kriittisimmät kannattajat reagoivat usein nopeasti ja äänekkäästi. Monet kannattajista toivovat menestyksen lisäksi viihdyttävää pelaamista.

Samalla HJK:n tilanne on kaksijakoinen. Vaikka se on Suomessa iso, Euroopassa se on moniin muihin verrattuna pieni. Silti seura janoaa menestystä myös eurokentillä.

Kun liiga alkaa lauantaina, HJK:n pelaajien ja valmennuksen hartioilla lepäävät kenties normaaliakin suuremmat paineet, sillä helsinkiläisseura jäi viime kaudella kolmanneksi.

Hallitseva mestari KuPS sekä viime kauden kakkonen Ilves ovat monissa arvioissa suunnilleen yhtä suuria voittajasuosikkeja HJK:n kanssa. Joissain arvioissa Ilves on nostettu jopa ykkösmestariehdokkaaksi.

Viime kaudella Korkeakunnas ja HJK saivat voimakasta kritiikkiä myös mediassa.

– Se on tavallaan part of business eikä vaikuta enää minuun. En enää hirveästi seuraa niitä juttuja, mutta totta kai minulla on hyviä ystäviä, jotka haluavat kertoa, mitä kaikkea pahaa on tapahtunut. Ne valuvat tässä kohtaa vähän kuin vesi hanhen selästä.

– Tämä on ihan liian raadollinen ammatti, jos etukäteen murehtii, Korkeakunnas sanoo.

Liigacupista ensimmäinen kupru

Jo aiemmin HJK:ta valmentanut Korkeakunnas hyppäsi helsinkiläisjoukkueen peräsimeen kesken viime kauden. Tällä kertaa hänellä on ollut hyvin aikaa valmistautua sarjan alkamiseen.

– Talvikausi on mennyt vähän kuin Strömsössä. Olemme ottaneet fyysisesti isoja riskejä, mutta intensiteetin ja rasituksen noston myötä ei ole tullut isompia vaivoja.

Muun muassa Teemu Pukin tähdittämän HJK:n talvikauteen tosin tuli Korkeakunnaksen kommenttien jälkeen heti särö, kun joukkue hävisi liigacupin finaalissa Interille rangaistuspotkukisassa.

Muut haluavat kaataa HJK:n

HJK:n päänahka on kotimaisessa jalkapallossa haluttu. Korkeakunnas on pitkällä valmennusurallaan kokenut HJK:n lukuisia kertoja myös vastustajana, sillä hän on luotsannut muun muassa MyPaa ja FC Lahtea.

– Vastustajalle HJK on aina se joukkue, jonka he haluavat voittaa. Meidän täytyy tehdä vastustajaa enemmän duunia, koska he ainakin tekevät ihan helvetisti duunia voittaakseen meidät.

HJK:hon tuleville pelaajille pyritään iskostamaan ajatusmalli, että voittaminen on lähtökohta, vaikka vastassa olisi kuka tahansa.

– Klubi-putkesta tulevat tietävät sen. Ei ole tekosyitä, kun raitapaita pannaan päälle. Paineet on ansaittu, ja ne tulevat sisältä käsin.

– Puhumme, että tämä hetki ratkaisee. Ja seuraavana päivänä haluamme olla yhden prosentin tätä hetkeä parempia.

HJK aloittaa liigakautensa lauantaina vierasottelulla Ilvestä vastaan.