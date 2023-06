HJK-luotsi asetti joukkueelleen kovan eurotavoitteen – "Olisi hassua tavoitella jotain muuta"

Toni Koskela on luotsannut HJK:n kahtena kautena peräkkäin euroturnausten lohkovaiheeseen. Tavoite on kova myös tällä kaudella, vaikkakin päätähtäin on tuttuun tapaan Veikkausliigan mestaruudessa.

– Mestaruuden voittaminen on aina meille ykköstavoite, mutta silti europelit ovat kerma sen kakun päälle. Olemme kaksi vuotta olleet lohkossa, joten olisi hassua tavoitella jotain muuta kuin sitä. Olemme päässeet nauttimaan siitä fiiliksestä ja niistä peleistä, niin totta kai se on meidän selkeä tavoitteemme, Koskela toteaa MTV Urheilulle.

– Pitää myös ymmärtää se, että Euroopassa on hirveä määrä joukkueita ja seuroja, jotka toimivat aika merkittävästi isommilla resursseilla kuin me. Siellä on paljon myös, minkä arpa tuo. Selkeä tavoite on lohkossa ja jokaista paria lähestymme, että miten me pääsisimme jatkoon, Koskela kertoo.