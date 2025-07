HJK-fanit vaativat – nyt vastaa seurajohto: "Tulee"

Helsingin Jalkapalloklubi pelaa torstaina bulgarialaista Ardaa vastaan jatkopaikasta Konferenssiliigan karsinnoissa. HJK:n päävalmentaja Miika Nuutinen ja urheilutoimenjohtaja Petri Vuorinen ennakoivat ratkaisevan osaottelun lisäksi kannattajienkin vaatimia pelaajahankintoja kesän siirtoikkunasta.

HJK avasi Konferenssiliigan toisen karsintakierroksen 0–0-tasapelillä Ardan vieraana. Päävalmentaja Nuutinen oli tyytyväinen ottelun tulokseen ja esitykseen, mutta torstain kotipelistä hän toivoo suvereenimpaa suoritusta.

– Tämä on tietyllä tavalla pelaajan ja valmentajan parasta aikaa, kun otteluita tulee muutaman päivän välein. Kaikki ovat hyvin innostuneita, Nuutinen kertoi MTV Urheilulle keskiviikon mediatilaisuudessa.

– Meillä on vastassa laadukas ja fyysisesti vahva joukkue, joten ne puolustushetket ja erikoistilanteet on hoidettava hyvin. 0–0 vieraista oli hyvä, mutta nyt haluamme määrittää pelin tempon paremmin kotona. Ottaa kontrolli haltuun, ja laittaa Arda juoksemaan silloin kun meillä on pallo.

HJK:n päävalmentaja Miika Nuutinen linjaa: näin Arda kaatuu Konferenssiliigan ratkaisevassa osaottelussa.

Nuutinen on työskennellyt HJK:n peräsimessä maaliskuusta lähtien, kun hän astui apuvalmentajan tontilta potkut saaneen Toni Korkeakunnaksen saappaisiin. HJK on suoriutunut Nuutisen johdolla muutamia notkahduksia lukuun ottamatta väkevästi ja punnertanut Konferenssiliigan karsintojen ohella kolmanneksi Veikkausliigassa.

– Olemme hyvässä tilassa juuri nyt. Tämä on tietynlainen polku mitä joukkueen kanssa kuljemme. On normaalia, että tulee joku huonompi peli, missä tietty osa-alue alkaa lipsumaan. Olemme kuitenkin onnistuneet korjaamaan ne asiat nopeasti. Joukkue tuntee toisensa ja omat vahvuutensa viikko viikolta paremmin, Nuutinen vakuuttaa.

"Heidän kuuluu vaatia"

On kuitenkin selvää, ettei HJK:ssa tyydytä vielä tähän. Nuutinen ja urheilutoimenjohtaja Vuorinen tietävät, että joukkueen eteen on tehtävä töitä myös kentän ulkopuolella.

Etenkin sosiaalisessa mediassa HJK:n kannattajat ovat vaatineet hanakasti uusia pelaajahankintoja kesän siirtoikkunasta, eivätkä puheet ole jääneet Vuoriselta huomaamatta.

– HJK:n yksi arvoista on kunnianhimo. Siitä minä pidän ja siksi tulin tänne myös töihin. Heidän kuuluu vaatia, että täällä tehdään asiat hyvin, Vuorinen kertoo.

– (Ovatko kannattajien vaatimukset luoneet) paineta? Jonkun verran. Mutta keskityn tietysti enemmän siihen mihin voin vaikuttaa, että tekisimme niin hyviä päätöksiä kuin mahdollista, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. On kuitenkin hyvä, että meillä on intohimoisia faneja.

Vuorinen kertoo, että verkot ovat olleet koko ajan vesillä uusien pelaajien kiinnittämiseksi. Heinäkuun puolivälissä Vuorinen sanoi HJK:n tavoittelevan kahdesta neljään uutta pelaajaa, ja toistaiseksi ainut hankinta on ollut Aberdeenista lainattu hollantilaislaituri Vicente Besuijen.

– Tuleeko HJK:hon lisää pelaajia? Tulee. Ja tarvitsemme niitä myös, Vuorinen vakuuttaa.

Tavoitteena on vahvistaa joukkuetta etenkin kahdella osa-alueella.

– Olemme neuvotelleet ja hakeneet sekä puolustus- että hyökkäyspään pelaajaa. Tarvitsemme vaihtoehtoja, koska tärkeitä pelejä tulee paljon. Meillä on tiukka loppukausi tuloillaan.

Miika Nuutinen on voittanut HJK:n peräsimessä 18 luotsaamastaan ottelusta 13.Lehtikuva

Nuutisen mielestä puolustuksen vahvistaminen olisi prioriteetti numero yksi.

– Urheilujohto kartoittaa koko ajan vahvistuksia, jotta joukkueemme pysyy kilpailukykyisenä. Tietyillä pelipaikoilla on pitkäaikaisia loukkaantumisia, esimerkiksi toppariosastolla, joten on ensisijaista pystyä paikkaamaan niitä, Nuutinen linjaa kysyttäessä toiveistaan.

HJK:n ja Ardan välinen Konferenssiliiga-kamppailu potkaistaan käyntiin kello 19 Töölön jalkapallostadionilla. HJK kertoo että lippuja on myyty jo liki 6 000.

Jos HJK etenee otteluparista jatkoon, kohtaa se Konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella joko liettualaisen FK Kauno Zalgirisin tai islantilaisen Valurin. Joukkueiden avauskohtaaminen päättyi 1–1-tasapeliin.