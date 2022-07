Venäjä julisti ennen sotaa pystyvänsä "sokeuttamaan" länsimaiden GPS-kaluston – vaisu lopputulos kiteytyy tähän kuvaan

GPS:n toiminta voidaan myös estää. Ja koska GPS on niin monessa mukana, on sen jumittamiseen myös rutkasti työkaluja.

Siviili-GPS:n sekoittaminen on paljon helpompaa kuin sotilas-GPS:n ja esimerkiksi juuri HIMARS-rakettien GPS-avusteisen tähtäyksen häirintä on "käytännössä mahdotonta", myöntää Venäjän valtiomedian TASSin haastattelema asiantuntija.

Kreml on joka tapauksessa kiusannut Ukrainan GPS-paikannusta ainakin vuodesta 2014, jolloin maa miehitti Krimin niemimaan.

Miksi Venäjä antaa Ukrainan käyttää GPS:ää?

Asiantuntijoilla on monta kilpailevaa ja päällekkäistä teoriaa siitä, miksei Venäjä ole nähtyä enempää jumittanut Ukrainan GPS-paikannusta.

Yhdeksi syyksi on tarjottu sitä, ettei Venäjän armeijan kyky riitä. Kyse ei suinkaan olisi ensimmäisestä kerrasta Ukrainan sodassa, kun Venäjän armeijan voima ei täsmää ennakkoarvioiden kanssa.

Pääosa asiantuntijoista ei kuitenkaan usko tähän teoriaan, kirjoittaa alan asiantuntija Dana Goward mielipidekirjoituksessaan GPS-turvallisuuteen erikoistuneen säätiön Resilient Navigation and Timing Foundation sivuilla.

Venäjä myös taitaa tarvita GPS:ää enemmän kuin se ehkä haluaisi myöntää. Esimerkiksi Venäjän alas ammutuissa sotilaskoneissa on ollut Iso-Britannian puolustusministerin mukaan kojelautaan teipattuja GPS-vastaanottimia, Business Insider kertoo.

Huomioitavaa myös on, että GPS:n jumittajat on varsin helppo paikantaa ja täten myös verrattain helppo tuhota.

Ukrainan on saattanut myös tavallaan pelastaa se, että aseavusta huolimatta maan sotavoimat nojaavat yhä vahvasti neuvostoliittolaiseen aseistukseen.

Asiantuntijat ovatkin arvelleet, että yksi mahdollinen selitys Venäjän kohtalaisen vähäiselle GPS-torpedoinnille on siinä, ettei siitä ole Venäjän arvion mukaan tarpeeksi iloa.

Monen asiantuntijan makuun uskottavin teoria on, ettei Kreml syystä tai toisesta halua käyttää koko elektronisen sodankäynnin työkalupakkiaan Ukrainaa vastaan.

– Emme uskoaksemme ole nähneet Venäjän elektronisen sodankäynnin koko kykyä. En osaa sanoa, miksi näin on. Sen kuitenkin tiedämme, että paikka paikoin he ovat käyttäneet elektronisen sodankäynnin keinoja hyödykseen paikallisella tasolla, yhdysvaltalainen puolustusviranomainen sanoi Breaking Defense -sivustolle .

– Ukraina ei ole se vihollinen, josta Vladimir Putin on todella huolissaan. Hän on huolissaan Yhdysvalloista ja Natosta. Venäjälle on parempi pitää parhaat työkalut ja kikat tärkeämpien kohteiden varalle, Goward arvioi.