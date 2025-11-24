Menneenä viikonloppuna hiihdettiin Rukalla hiihdon Suomen cupia, jossa Suomen ykkösnimi Iivo Niskanen katkesi tyystin kesken 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailun loppukirin. Niskanen tuli maaliin kahdeksantena ja sanoi Ylelle, ettei kauden ensimmäisiin kisoihin ole suuria odotuksia. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä suhtautui MTV Katsomon Hiihtoniilot-ohjelman avausjaksossa Niskasen puheisiin hymyillen.

Maailmancup alkaa tulevana viikonloppuna Kuusamon Rukalta. Toukokuussa murtunutta peukaloaan syksyn mittaan parannelleelta Niskaselta odotetaan vaisuista puheista huolimatta paljon.

– En ole enää moneen vuoteen ottanut Iivon juttuja tosissani. Hän tykkää vähän puheilla ottaa pois paineita itseltään, mutta tiedän, että jos nyt pääsisimme Iivo Niskasen pään sisälle, Rukan perjantain perinteiseltä kympiltä on ainoastaan yksi tavoite – ja se on voitto, Isometsä paalutti Hiihtoniiloissa.

Helmikuussa edessä olevissa olympialaisissa Niskasen kisaohjelmassa on alleviivattuna 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtö.

– Millään muulla ei ole Iivon kohdalla mitään merkitystä. Vaikka hän olisi kaikissa kisoissa viimeinen, mutta voittaisi (50 kilometriltä) olympiakultaa, hän voi sanoa, että tämä oli hyvä kausi.