Rukan maailmancup-joukkueet julki – suomalaissensaatio mukana
Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupit saadaan taas täyteen vauhtiin Rukan maisemissa.Kimmo Brandt/Compic-Photos Oy/All Over Press
Julkaistu 24.11.2025 15:06
MTV URHEILU – STT
Alkukauden yllättäjä, 21-vuotias Leevi Tarjanne on mukana Rukalla loppuviikosta kilpailtavassa maastohiihdon maailmancupissa. Hiihtoliitto nimesi Rukan joukkueet tänään, ja Tarjanne pääsee ensi kertaa urallaan maailmancupiin.
Suomalaiset pääsevät kotikenttäedun turvin Rukan laduille isolla hiihtäjäjoukkueella. Maastohiihdossa ohjelmassa ovat perjantaina 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailut, lauantaina perinteisen sprintit ja sunnuntaina 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailut.
Kisat avaavat maailmancupin kauden kohti Milano-Cortinan olympiatalvea.
Maastohiihdon lisäksi Rukalla kilpaillaan miesten mäkihypyssä ja miesten yhdistetyssä. Yhdistetyn maailmancupin ensimmäisenä kisaviikonloppuna ohjelmassa on kolme miesten henkilökohtaista kilpailua. Viikonloppu alkaa perjantaina tasauskilpailulla, lauantaina kilpaillaan Gundersen-menetelmällä, ja sunnuntaina vuorossa on yhteislähtökilpailu.
Mäkihypyn maailmancupissa miehet hyppäävät Rukalla kaksi henkilökohtaista kilpailua. Mäkihypyn maailmancup alkoi jo viikonloppuna Norjan Lillehammerista.
Suomen joukkueet Rukalla:
Maastohiihto:
10 km (p):
Naiset: Anni Alakoski, Jasmi Joensuu, Oona Kettunen, Anne Kyllönen, Nora Kytäjä (U23), Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Krista Pärmäkoski, Hanna Ray, Vilma Ryytty, Elsa Torvinen (U23)
Miehet: Ville Ahonen, Niko Anttola (U23), Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Petteri Koivisto, Iivo Niskanen, Eero Rantala (U23), Arsi Ruuskanen, Alexander Ståhlberg, Leevi Tarjanne (U23), Markus Vuorela, Lauri Vuorinen
Sprintti (p):
Naiset: Ella Noora Haapalehto (U23), Jasmi Joensuu, Vilma Jylhä, Anne Kyllönen, Nora Kytäjä (U23), Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Hilla Niemelä, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Amanda Saari
Miehet: Olli Ahonen, Ville Ahonen, Juuso Haarala, Ristomatti Hakola, Emil Liekari, Wiljam Mattila, Ike Melnits (U23), Niilo Moilanen, Joni Mäki, Eero Rantala (U23), Markus Vuorela, Lauri Vuorinen